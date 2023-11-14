https://ria.ru/20231114/gaza-1909378102.html
В Газе сообщили о более чем 11,5 тысячи погибших при израильских ударах
В Газе сообщили о более чем 11,5 тысячи погибших при израильских ударах - РИА Новости, 14.11.2023
В Газе сообщили о более чем 11,5 тысячи погибших при израильских ударах
Число погибших жителей сектора Газа в результате израильских ударов превысило 11,5 тысячи, более 29 тысяч получили ранения, сообщил медиа-офис правительства... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:00
2023-11-14T15:00
2023-11-14T15:03
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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восточный иерусалим
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ТУНИС, 14 ноя - РИА Новости. Число погибших жителей сектора Газа в результате израильских ударов превысило 11,5 тысячи, более 29 тысяч получили ранения, сообщил медиа-офис правительства палестинского анклава."Число жертв (израильских ударов по сектору Газа) возросло до более чем 11 500 человек, более 29 тысяч получили ранения", - сообщил медиа-офис.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, хамас, оон, восточный иерусалим
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, ХАМАС, ООН, Восточный Иерусалим
В Газе сообщили о более чем 11,5 тысячи погибших при израильских ударах
Власти Газы: число погибших при ударах Израиля превысило 11,5 тысячи человек