https://ria.ru/20231114/gaza-1909362386.html
ВОЗ назвала частоту нападений на медицинские объекты в Газе беспрецедентной
ВОЗ назвала частоту нападений на медицинские объекты в Газе беспрецедентной - РИА Новости, 14.11.2023
ВОЗ назвала частоту нападений на медицинские объекты в Газе беспрецедентной
Частота нападений на медицинские учреждения в Газе беспрецедентна в истории конфликтов, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:08
2023-11-14T14:08
2023-11-14T15:05
в мире
израиль
маргарет харрис
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 14 ноя — РИА Новости. Частота нападений на медицинские учреждения в Газе беспрецедентна в истории конфликтов, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис."Похоже, это худшая ситуация, с которой мы когда-либо сталкивались. Это превосходит то, что мы видели в Судане или на Украине", — сказала она на брифинге в Женеве.По данным ВОЗ, зарегистрировано 137 нападений на медицинские объекты в секторе Газа, погиб 521 человек и около 250 в целом на палестинской территории.Как сообщил накануне старший советник израильского премьера Марк Регев, военные ЦАХАЛ не окружали и не обстреливали больницу "Аль-Шифа" в секторе Газа, а ведут бои с бойцами ХАМАС рядом с ней, восточная сторона остается открытой для эвакуации. В то же время, по данным иранского информагентства Tasnim, медучреждение полностью отрезали от электроснабжения. Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, число скончавшихся пациентов после эскалации боевых действий значительно выросло.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, маргарет харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, воз, судан, женева (город)
В мире, Израиль, Маргарет Харрис, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ВОЗ, Судан, Женева (город)
ВОЗ назвала частоту нападений на медицинские объекты в Газе беспрецедентной
ВОЗ: частота нападений на медобъекты в Газе беспрецедентна в истории конфликтов