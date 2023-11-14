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ВОЗ назвала частоту нападений на медицинские объекты в Газе беспрецедентной - РИА Новости, 14.11.2023
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14:08 14.11.2023 (обновлено: 15:05 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/gaza-1909362386.html
ВОЗ назвала частоту нападений на медицинские объекты в Газе беспрецедентной
ВОЗ назвала частоту нападений на медицинские объекты в Газе беспрецедентной - РИА Новости, 14.11.2023
ВОЗ назвала частоту нападений на медицинские объекты в Газе беспрецедентной
Частота нападений на медицинские учреждения в Газе беспрецедентна в истории конфликтов, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:08
2023-11-14T15:05
в мире
израиль
маргарет харрис
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 14 ноя — РИА Новости. Частота нападений на медицинские учреждения в Газе беспрецедентна в истории конфликтов, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис."Похоже, это худшая ситуация, с которой мы когда-либо сталкивались. Это превосходит то, что мы видели в Судане или на Украине", — сказала она на брифинге в Женеве.По данным ВОЗ, зарегистрировано 137 нападений на медицинские объекты в секторе Газа, погиб 521 человек и около 250 в целом на палестинской территории.Как сообщил накануне старший советник израильского премьера Марк Регев, военные ЦАХАЛ не окружали и не обстреливали больницу "Аль-Шифа" в секторе Газа, а ведут бои с бойцами ХАМАС рядом с ней, восточная сторона остается открытой для эвакуации. В то же время, по данным иранского информагентства Tasnim, медучреждение полностью отрезали от электроснабжения. Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, число скончавшихся пациентов после эскалации боевых действий значительно выросло.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, израиль, маргарет харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, воз, судан, женева (город)
В мире, Израиль, Маргарет Харрис, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ВОЗ, Судан, Женева (город)
ВОЗ назвала частоту нападений на медицинские объекты в Газе беспрецедентной

ВОЗ: частота нападений на медобъекты в Газе беспрецедентна в истории конфликтов

© AP Photo / Abed KhaledПогибшие в результате удара во дворе больницы "Аль-Шифа" в городе Газе
Погибшие в результате удара во дворе больницы Аль-Шифа в городе Газе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Погибшие в результате удара во дворе больницы "Аль-Шифа" в городе Газе
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 14 ноя — РИА Новости. Частота нападений на медицинские учреждения в Газе беспрецедентна в истории конфликтов, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
«
"Похоже, это худшая ситуация, с которой мы когда-либо сталкивались. Это превосходит то, что мы видели в Судане или на Украине", — сказала она на брифинге в Женеве.
По данным ВОЗ, зарегистрировано 137 нападений на медицинские объекты в секторе Газа, погиб 521 человек и около 250 в целом на палестинской территории.
Как сообщил накануне старший советник израильского премьера Марк Регев, военные ЦАХАЛ не окружали и не обстреливали больницу "Аль-Шифа" в секторе Газа, а ведут бои с бойцами ХАМАС рядом с ней, восточная сторона остается открытой для эвакуации. В то же время, по данным иранского информагентства Tasnim, медучреждение полностью отрезали от электроснабжения. Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, число скончавшихся пациентов после эскалации боевых действий значительно выросло.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреИзраильМаргарет ХаррисХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНВОЗСуданЖенева (город)
 
 
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