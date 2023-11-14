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Израильские депутаты призвали мир принять беженцев из сектора Газа

Израильские депутаты призвали мир принять беженцев из сектора Газа - РИА Новости, 14.11.2023

Израильские депутаты призвали мир принять беженцев из сектора Газа

Депутаты Кнессета призвали мировое сообщество помочь жителям Газы, приняв их у себя в странах, сообщается в статье издания Wall Street Journal, написанной двумя РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:04

2023-11-14T13:04

2023-11-14T13:04

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутаты Кнессета призвали мировое сообщество помочь жителям Газы, приняв их у себя в странах, сообщается в статье издания Wall Street Journal, написанной двумя депутатами парламента Израиля. Депутаты Кнессета Дени Данон и Рам Бен-Барак утверждают, что международное сообщество должно искать потенциальные решения проблем гражданского населения в секторе Газа, оказавшегося в условиях кризиса, приняв у себя всех желающих покинуть Газу. Также депутаты напомнили, что Европа на протяжении своей истории помогала беженцам, покинувшим свои страны из-за конфликтов. "Нам просто нужно, чтобы несколько стран мира разделили ответственность и приняли жителей Газы. Даже если бы страны приняли по 10 тысяч беженцев, это помогло бы облегчить кризис", - говорится в публикации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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