https://ria.ru/20231114/gaza-1909261780.html

Армия Израиля показала туннель в Газе, где могли держать заложников

Армия Израиля показала туннель в Газе, где могли держать заложников - РИА Новости, 14.11.2023

Армия Израиля показала туннель в Газе, где могли держать заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала видеокадры, которые, по ее заявлению, свидетельствуют о наличии подземной инфраструктуры ХАМАС под больницей "Рантиси" в... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T00:12

2023-11-14T00:12

2023-11-14T00:12

израиль

палестина

сектор газа

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала видеокадры, которые, по ее заявлению, свидетельствуют о наличии подземной инфраструктуры ХАМАС под больницей "Рантиси" в городе Газа, где, как полагают военные, могли какое-то время держать израильских заложников. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари съездил в Газу и подготовил видео, на котором показаны туннели под больничным комплексом. На кадрах с цокольного этажа больницы показаны различное оружие и боеприпасы, в том числе пояса со взрывчаткой, винтовки, гранаты и РПГ. "ХАМАС использует больницы в военных целях. В подвале больницы мы обнаружили командный центр ХАМАС, жилеты террористов-смертников, гранаты, автоматы АК-47, взрывные устройства, гранатометы и другое оружие, а также компьютеры, деньги и прочее. Мы также нашли признаки того, что ХАМАС держал здесь заложников", - сказал Хагари на брифинге. На видео ЦАХАЛ в одном из помещений под больницей также запечатлен мотоцикл, на котором, как полагает Хагари, сюда 7 октября боевики привезли заложника. Представитель армии добавил, что на прошлой неделе израильская армия работала над обеспечением безопасной эвакуации пациентов из "Рантиси" и других больниц на севере Газы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231113/gaza-1909258601.html

https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909259480.html

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палестина

сектор газа

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израиль, палестина, сектор газа, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году