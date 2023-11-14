https://ria.ru/20231114/deg-1909412609.html

Более 3,8 миллиона россиян подали заявление на участие в тестировании ДЭГ

Более 3,8 миллиона россиян подали заявление на участие в тестировании ДЭГ - РИА Новости, 14.11.2023

Более 3,8 миллиона россиян подали заявление на участие в тестировании ДЭГ

Более 3,8 миллиона россиян подали заявление на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое пройдет с 15 по 17 ноября... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:03

2023-11-14T17:03

2023-11-14T17:03

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 3,8 миллиона россиян подали заявление на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое пройдет с 15 по 17 ноября во всех российских регионах, кроме Москвы, сообщило Минцифры. Ранее ЦИК России назначила проведение общероссийской тренировки нескольких информационных систем, одни из которых - государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы", система дистанционного электронного голосования, в рамках которой 15-17 ноября предусмотрено пробное трехдневное голосование для всех видов систем. "На участие в тренировке ДЭГ подали более 3,8 млн заявлений... Зарегистрироваться на тестирование федеральной платформы электронного голосования (ДЭГ) можно было с 1 по 13 ноября. Тренировка пройдет с 15 по 17 ноября во всех регионах, кроме Москвы. Ее участники узнают, как устроено онлайн-голосование, и помогут сделать систему лучше", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что активнее всего заявления на участие в тестировании подавали жители Московской, Ростовской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Для того чтобы протестировать сервис, участникам нужно будет авторизоваться на портале ДЭГ через "Госуслуги". Такая возможность будет открыта с 8:00 15 ноября по 20:00 17 ноября 2023. "Федеральная платформа ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трех лет", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230911/deg-1895435691.html

https://ria.ru/20230920/golosovanie-1897495278.html

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общество, москва, свердловская область, санкт-петербург, цик рф