https://ria.ru/20231114/covid-1909323509.html
В России выросла заболеваемость COVID-19
В России выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2023
В России выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,8%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:44
2023-11-14T11:44
2023-11-14T11:45
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,8%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения и составил 29,63, увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 5 473 человек с коронавирусом, что на 8,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 24 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 29 987 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 30,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 45 неделю 76 человек, уточнили в оперштабе.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия
Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Россия
В России выросла заболеваемость COVID-19
Оперштаб: в России за неделю увеличилась заболеваемость COVID-19 на 22,8%
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,8%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения и составил 29,63, увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 5 473 человек с коронавирусом, что на 8,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 24 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 29 987 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 30,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 45 неделю 76 человек, уточнили в оперштабе.
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