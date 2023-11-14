Азербайджан назвал неадекватными высказывания Борреля об Армении
МИД Азербайджана: обвинения Борреля неадекватны и неприемлемы
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
БАКУ, 14 ноя – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал неприемлемыми и неадекватными высказывания Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Баку пытается добиться "дестабилизации Армении".
В понедельник на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по международным отношениям в Брюсселе Боррель заявил, что ЕС ясно предупредил Азербайджан, что любое нарушение территориальной целостности и суверенитета Армении неприемлемо и приведет к "суровым последствиям" для Баку. Он также в ходе своего выступления обвинил Баку в попытках "дестабилизации Армении". Боррель отметил, что в связи с этим ЕС дал "четкий сигнал" Азербайджану.
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"Обвинения в адрес Азербайджана, озвученные 13 ноября Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по международным отношениям в Брюсселе, не отражают реалии в регионе, неадекватны и неприемлемы. На фоне безразличия Европейского союза к почти 30-летней военной агрессии Армении против Азербайджана... выражение поддержки Армении и обвинения в адрес Азербайджана являются ярким примером предвзятости и двойных стандартов этой структуры", - говорится в сообщении.
По данным азербайджанского внешнеполитического ведомства, "как видно из лицемерных подходов Европейской службы внешних связей в этом и других регионах, этот институт стал жертвой неверных шагов".
"Наряду с этим обвинения, выдвинутые представителем ЕС, который не предпринял никаких шагов для того, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Еще раз напоминаем, что и 44-дневная Отечественная война, и 24-часовые антитеррористические мероприятия в сентябре текущего года были проведены на суверенных территориях Азербайджана... В то время как страны-члены Евросоюза страдают от тенденций агрессивного сепаратизма, попытки внешнеполитического органа ЕС разжечь сепаратизм на территории нашей страны, такой подход к справедливой борьбе Азербайджана с существующими угрозами на своих суверенных территориях являются источником серьезной обеспокоенности", - отмечается в релизе.