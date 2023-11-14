https://ria.ru/20231114/biblioteki-1909381493.html

Кравцов призвал уделить внимание обновлению фонда школьных библиотек

Кравцов призвал уделить внимание обновлению фонда школьных библиотек - РИА Новости, 14.11.2023

Кравцов призвал уделить внимание обновлению фонда школьных библиотек

Необходимо уделить внимание устаревшим фондам школьных библиотек и обновить их в рамках нацпроекта "Образование", заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:10

2023-11-14T15:10

2023-11-14T15:24

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Необходимо уделить внимание устаревшим фондам школьных библиотек и обновить их в рамках нацпроекта "Образование", заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Многие школьные библиотеки, фонды устарели, нам нужно уже их обновлять тоже в рамках национального проекта "Образование". Следует уделить этому внимание и обновить школьные библиотеки", - сказал Кравцов в ходе парламентских слушаний на тему "Государственная политика в сфере сохранения, защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения". Также министр озвучил предложение провести форум школ, носящих имя А. С. Пушкина, в связи с предстоящим юбилеем поэта. Дополнительно предлагается в 2024 году провести тематические культурные мероприятия, посвящённые творчеству Пушкина, в детских центрах. "Мы в следующем году отмечаем 225 лет Пушкину, и поэтому 6 июня 2024 года подготовиться, и во всех детских центрах, сегодня, Валентина Ивановна (Матвиенко), с вашей поддержкой идёт перезагрузка системы детского отдыха, очень эффективно идёт программа, и дополнительные деньги выделены из бюджета. Вот театр, чтение А. С. Пушкина, мы такие действия предлагаем провести, и это популяризация очень хорошая русского языка", - добавил Кравцов. Помимо этого, министр предложил на базе 57 павильона "Просвещение" выставки "Россия" провести форум учителей русского языка и литературы в январе-феврале следующего года.

https://ria.ru/20231114/vystavka-1909337545.html

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россия, сергей кравцов, просвещение , общество, выставка-форум "россия", социальный навигатор, сн_образование