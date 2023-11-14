https://ria.ru/20231114/bayden-1909458599.html

Байден прокомментировал предстоящую встречу с Си Цзиньпином

Байден прокомментировал предстоящую встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 14.11.2023

Байден прокомментировал предстоящую встречу с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден в преддверии очной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что надеется на налаживание контактов между двумя странами, в том... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T19:58

2023-11-14T19:58

2023-11-14T19:58

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в преддверии очной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что надеется на налаживание контактов между двумя странами, в том числе по военной линии. Во время краткого общения с пулом Белого дома журналисты поинтересовались у главы государства, что именно он рассматривает в качестве успешного итога предстоящих контактов с Си Цзиньпином. "Возвращение к нормальному курсу общения, иметь возможность поднять трубку и побеседовать друг с другом в кризисной ситуации. Гарантировать, что наши военные смогут поддерживать связи друг с другом. Мы не пытаемся отделиться от Китая. Мы пытаемся изменить наши отношения к лучшему", - сказал президент США. В Сан-Франциско в эти дни проходит саммит стран АТЭС. Ожидается, что на полях мероприятия пройдет долгожданная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Как сообщили ранее в американской администрации, президент США в ходе данных контактов намерен затронуть различные темы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, а также восстановление каналов между Вашингтоном и Пекином по военной линии.

https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html

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китай

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в мире, сша, китай, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс