https://ria.ru/20231114/bayden-1909238217.html

У Америки появились новые претензии к Китаю

У Америки появились новые претензии к Китаю - РИА Новости, 14.11.2023

У Америки появились новые претензии к Китаю

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско, где завтра проведет встречу с Джо Байденом. Это будут их первые переговоры спустя год после беседы на... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:00

2023-11-14T08:00

2023-11-14T16:35

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

аналитика

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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско, где завтра проведет встречу с Джо Байденом. Это будут их первые переговоры спустя год после беседы на индонезийском острове Бали. Более того, нога Си ступит на американскую землю впервые за шесть лет: последний раз китайский лидер приезжал в США весной 2017-го, когда нужно было провести срочную встречу с начинавшим торговую войну с Поднебесной Трампом. Американо-китайские отношения с тех пор только ухудшались. Несмотря на все попытки называть конфронтацию конкуренцией и ввести ее хотя бы в какие-то рамки, она лишь расширялась. Однако накануне каждой американо-китайской встречи в верхах начинаются неизбежные спекуляции вокруг ее целей и возможных итогов — так и теперь идут разговоры о том, что Китай ищет сближения с США за счет интересов России: "Вот сейчас Си и Байден договорятся и..."Проблема в том, что США и Китай в принципе не могут договориться, причем по все более широкому кругу вопросов. Не могут вследствие двух причин: объективного роста противоречий между ними в ситуации все более ухудшающейся международной обстановки и субъективного желания Америки продолжать давить на КНР по всем возможным позициям и фронтам. И на этот раз мы увидим то же самое — и с неизменным результатом.Как и на прошлой встрече на Бали, в Сан-Франциско Байден "попробует уговорить Си надавить на Путина, чтобы убедить Москву прекратить или хотя бы приостановить боевые действия на Украине", пишет сайт Politico. Сама подобная постановка вопроса со стороны американцев говорит о полном непонимании ими сути отношений Путина и Си, России и Китая. Если раньше, весной прошлого года, США теоретически еще могли рассчитывать (исходя из своих представлений о Пекине), что Си можно как-то привлечь к давлению на Россию, то с тех пор эти иллюзии давно уже должны были бы рассеяться. В чем же тогда дело? Наверное, в том, что речь идет не о непонимании американцами китайцев, а о нежелании понимать. То есть о полном неуважении к собеседнику, тем более если ответ заведомо известен.Российская тема в данном случае используется просто как элемент давления на Китай вместе с целым рядом других, внутренних и внешних: Синьцзян, корейская ядерная программа, Гонконг и, конечно, Тайвань. Все эти пункты американцы комбинируют в разной пропорции и либо предлагают Китаю "обсудить" их, либо рассчитывают на асимметричные уступки со стороны Пекина по другим вопросам. В этом году к перечню тем для давления добавился еще и Ближний Восток. Ну а тут-то чем Китай перед Америкой провинился?Как чем? Тесными отношениями с Ираном. Байден собирается убедить Си повлиять на Иран, "чтобы тот не стремился к эскалации или же распространению насилия на Ближнем Востоке". Просто замечательно, американский союзник и клиент Израиль бомбит Газу, наносит удары по Ливану и Сирии, а эскалацией занимается Иран. Понятно, чего боятся американцы и почему они пригнали авианосцы к берегам Израиля: они хотят обеспечить Тель-Авиву свободу рук в "решении палестинского вопроса" через зачистку Газы и изгнание палестинцев, при этом не позволить ни одной из мусульманских стран вмешаться и попытаться военной силой отвлечь внимание Израиля от Газы. Ради этого американцы и давят на все страны региона, включая Иран, фактически запугивая их вступлением в войну с США.Власти Ирана не собираются рисковать войной с Соединенными Штатами, но при этом и сами США не горят желанием воевать с исламской республикой за интересы Израиля. Китай-то тут при чем? Он укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке и ему выгодно как саморазоблачение двойной морали США, так и ослабление американских позиций. О чем он должен просить Иран и зачем?Если Байден попросит Си уговорить аятоллу Хаменеи не вступать в войну, не вмешиваться в бойню в Газе, то китайский лидер может ответить только одно: так пусть американцы — единственные, кто могут это сделать, — прикажут Израилю остановиться, и угроза эскалации тут же исчезнет. Не Иран, а Израиль сейчас делает все для того, чтобы вспыхнул весь регион, не Китай, а США, могут остановить пожар.А ведь ближневосточными темами список претензий Байдена к Си не исчерпывается: он еще хочет обсудить с ним "роль Китая в эпидемии передозировки опиоидами в США". Масштабы опиумной пандемии в США действительно ужасны, она разрастается уже много лет: только в позапрошлом году погибло более ста тысяч человек. Американцы ищут китайский след в производстве наркотиков, вместо того чтобы признать, что основной причиной наркопандемии является кризис американского общества и государственных структур (от нашествия мигрантов до системы здравоохранения). Но когда сейчас американцы пытаются вину за собственные проблемы переложить на китайскую голову, обвинить Пекин в опиумной войне против Америки — это уже выглядит как издевательство над здравым смыслом и историей.Ведь в Китае все помнят настоящие опиумные войны, которые вели против него почти два века назад англичане, и то, что десятки миллионов китайцев потом умерли от поставляемых англосаксами наркотиков. Это была настоящая национальная трагедия, связанная как с экспансией Запада, так и с кризисом китайского государства. Тогда Китай проиграл Западу, но сейчас он выигрывает, не прибегая к англосаксонским методам разложения и уничтожения противника. Потому что противник сам успешно уничтожает себя — что на Ближнем Востоке, что опиумной пандемией у себя дома.

https://ria.ru/20231112/sammit-1908988708.html

https://ria.ru/20231106/svyazi-1907775326.html

сша

китай

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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сша, китай, джо байден, си цзиньпин, аналитика