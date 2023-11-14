Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 14.11.2023 (обновлено: 16:32 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/baturin-1909400734.html
Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии
Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии - РИА Новости, 14.11.2023
Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии
Симоновский суд Москвы назначил 6 лет колонии бизнесмену Виктору Батурину по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:16
2023-11-14T16:32
происшествия
москва
виктор батурин
интеко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93642/38/936423870_0:41:2999:1728_1920x0_80_0_0_7aaabc2884d0532debf8a41e4aa111ab.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Симоновский суд Москвы назначил 6 лет колонии бизнесмену Виктору Батурину по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости."Признать Батурина Виктора Николаевича виновным... и назначить ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей", - сказала судья Светлана Туманина. В ходе прений сторон прокурор просил назначить Батурину 7,5 лет колонии.Суд признал бизнесмена виновным в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств, однако по второму пункту освободил Батурина от наказания за истечением срока давности совершения преступления, пояснила Туманина. Батурин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и двух эпизодах фальсификации доказательств. В начале судебного разбирательства он признал вину. Его арестовали в июле 2021 года.Уголовное дело против Батурина возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной - вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. Речь идет про компенсацию за пакет акций девелоперской компании "Интеко" стоимостью свыше 500 миллионов рублей.В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима за мошенничество. Освободился он в 2016 году после того, как Верховный суд Калмыкии заменил неотбытую часть наказания штрафом в 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html
https://ria.ru/20230922/dyuran-1898006870.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93642/38/936423870_183:0:2850:2000_1920x0_80_0_0_f4ea06a686ab8ccd733ad386a11b396d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, виктор батурин, интеко
Происшествия, Москва, Виктор Батурин, Интеко
Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии

Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии за мошенничество

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВиктор Батурин
Виктор Батурин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Виктор Батурин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Симоновский суд Москвы назначил 6 лет колонии бизнесмену Виктору Батурину по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Батурина Виктора Николаевича виновным... и назначить ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей", - сказала судья Светлана Туманина. В ходе прений сторон прокурор просил назначить Батурину 7,5 лет колонии.
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Самые ожидаемые судебные процессы 2023 года
22 декабря 2022, 10:34
Суд признал бизнесмена виновным в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств, однако по второму пункту освободил Батурина от наказания за истечением срока давности совершения преступления, пояснила Туманина. Батурин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и двух эпизодах фальсификации доказательств. В начале судебного разбирательства он признал вину. Его арестовали в июле 2021 года.
Уголовное дело против Батурина возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной - вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. Речь идет про компенсацию за пакет акций девелоперской компании "Интеко" стоимостью свыше 500 миллионов рублей.
В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима за мошенничество. Освободился он в 2016 году после того, как Верховный суд Калмыкии заменил неотбытую часть наказания штрафом в 300 тысяч рублей.
Дмитрий Дюран
В Москве задержали бизнесмена и друга Волочковой Дюрана
22 сентября, 13:49
 
ПроисшествияМоскваВиктор БатуринИнтеко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала