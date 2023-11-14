https://ria.ru/20231114/baturin-1909400734.html
Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии
Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии - РИА Новости, 14.11.2023
Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии
Симоновский суд Москвы назначил 6 лет колонии бизнесмену Виктору Батурину по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:16
2023-11-14T16:16
2023-11-14T16:32
происшествия
москва
виктор батурин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Симоновский суд Москвы назначил 6 лет колонии бизнесмену Виктору Батурину по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости."Признать Батурина Виктора Николаевича виновным... и назначить ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей", - сказала судья Светлана Туманина. В ходе прений сторон прокурор просил назначить Батурину 7,5 лет колонии.Суд признал бизнесмена виновным в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств, однако по второму пункту освободил Батурина от наказания за истечением срока давности совершения преступления, пояснила Туманина. Батурин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и двух эпизодах фальсификации доказательств. В начале судебного разбирательства он признал вину. Его арестовали в июле 2021 года.Уголовное дело против Батурина возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной - вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. Речь идет про компенсацию за пакет акций девелоперской компании "Интеко" стоимостью свыше 500 миллионов рублей.В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима за мошенничество. Освободился он в 2016 году после того, как Верховный суд Калмыкии заменил неотбытую часть наказания штрафом в 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html
https://ria.ru/20230922/dyuran-1898006870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, виктор батурин, интеко
Происшествия, Москва, Виктор Батурин, Интеко
Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии
Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии за мошенничество
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Симоновский суд Москвы назначил 6 лет колонии бизнесмену Виктору Батурину по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Батурина Виктора Николаевича виновным... и назначить ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей", - сказала судья Светлана Туманина. В ходе прений сторон прокурор просил назначить Батурину 7,5 лет колонии.
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Суд признал бизнесмена виновным в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств, однако по второму пункту освободил Батурина от наказания за истечением срока давности совершения преступления, пояснила Туманина. Батурин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и двух эпизодах фальсификации доказательств. В начале судебного разбирательства он признал вину. Его арестовали в июле 2021 года.
Уголовное дело против Батурина возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной - вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова
. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука
. Речь идет про компенсацию за пакет акций девелоперской компании "Интеко
" стоимостью свыше 500 миллионов рублей.
В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима за мошенничество. Освободился он в 2016 году после того, как Верховный суд Калмыкии заменил неотбытую часть наказания штрафом в 300 тысяч рублей.
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