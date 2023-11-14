Столтенберг объявил об усилении присутствия НАТО на Балтике
Столтенберг: НАТО усилила защиту инфраструктуры и свое присутствие на Балтике
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. НАТО после инцидентов на "Северных потоках" и газопроводе Balticconnector усилила защиту инфраструктуры и свое присутствие в Балтийском и Северном морях, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.
"После инцидентов сначала на "Северном потоке" и теперь на Balticconnector мы существенно продвинулись вперед по морскому и воздушному патрулированию и усилили присутствие в Балтийском и Северном морях", — сказал он перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза.
При этом Столтенберг не стал комментировать новые утечки в СМИ о причастности Украины к подрыву на российских экспортных газопроводах.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.
Газета The Washington Post и издание Der Spiegel ранее назвали 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки". Как пишет The Washington Post, ссылаясь на источники, Червинский получал приказы от украинских чиновников, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному.
Генсек НАТО также рассказал, что альянс "находится в процессе создания" центра морского командования в Великобритании, который необходим для улучшения "координации усилий союзников по работе с партнерами, с ЕС, с частным сектором по обмену информацией по усилению защиты критической и подводной инфраструктуры".
Столтенберг добавил, что в этом году по инициативе НАТО и Еврокомиссии также была создана рабочая группа по защите инфраструктуры.
Трубопровод Balticconnector пролегает по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией. Прокачка по нему остановилась в ночь на 8 октября. Финский оператор Gasgrid Finland отметил, что могла произойти утечка газа. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. В то же время на месте ЧП найден якорь, принадлежащий, по версии финской криминальной полиции, китайскому судну Newnew Polar Bear. Расследование продолжается.