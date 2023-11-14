https://ria.ru/20231114/baltika-1909307226.html

Столтенберг объявил об усилении присутствия НАТО на Балтике

Столтенберг объявил об усилении присутствия НАТО на Балтике - РИА Новости, 14.11.2023

Столтенберг объявил об усилении присутствия НАТО на Балтике

НАТО после инцидентов на "Северных потоках" и газопроводе Balticconnector усилила защиту инфраструктуры и свое присутствие в Балтийском и Северном морях, заявил РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:57

2023-11-14T10:57

2023-11-14T11:43

в мире

йенс столтенберг

нато

балтийское море

авария на "северных потоках"

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. НАТО после инцидентов на "Северных потоках" и газопроводе Balticconnector усилила защиту инфраструктуры и свое присутствие в Балтийском и Северном морях, заявил генсек блока Йенс Столтенберг. "После инцидентов сначала на "Северном потоке" и теперь на Balticconnector мы существенно продвинулись вперед по морскому и воздушному патрулированию и усилили присутствие в Балтийском и Северном морях", — сказал он перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза. При этом Столтенберг не стал комментировать новые утечки в СМИ о причастности Украины к подрыву на российских экспортных газопроводах. Генсек НАТО также рассказал, что альянс "находится в процессе создания" центра морского командования в Великобритании, который необходим для улучшения "координации усилий союзников по работе с партнерами, с ЕС, с частным сектором по обмену информацией по усилению защиты критической и подводной инфраструктуры". Столтенберг добавил, что в этом году по инициативе НАТО и Еврокомиссии также была создана рабочая группа по защите инфраструктуры.Трубопровод Balticconnector пролегает по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией. Прокачка по нему остановилась в ночь на 8 октября. Финский оператор Gasgrid Finland отметил, что могла произойти утечка газа. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. В то же время на месте ЧП найден якорь, принадлежащий, по версии финской криминальной полиции, китайскому судну Newnew Polar Bear. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html

https://ria.ru/20231112/polkovnik-1908915470.html

https://ria.ru/20231110/gazoprovod-1908759174.html

балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, нато, балтийское море, авария на "северных потоках"