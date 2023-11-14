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Отключение домена .aero не повлияет на российские авиакомпании - РИА Новости, 14.11.2023
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Туризм
 
16:07 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/aviakompanii-1909392558.html
Отключение домена .aero не повлияет на российские авиакомпании
Отключение домена .aero не повлияет на российские авиакомпании - РИА Новости, 14.11.2023
Отключение домена .aero не повлияет на российские авиакомпании
Отключение домена .aero не повлияет на работу российских авиакомпаний, сообщил РИА Новости замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик в кулуарах форумах "Транспортная... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:07
2023-11-14T16:07
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Отключение домена .aero не повлияет на работу российских авиакомпаний, сообщил РИА Новости замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик в кулуарах форумах "Транспортная неделя – 2023".Отсутствие проблем подтвердили и в воздушных гаванях. Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") при необходимости изменит домен .aero, заранее оповестив пассажиров, заявили РИА Новости в пресс-службе хаба.Аэропорты холдинга "Аэродинамика" – Сочи, Краснодар и Анапа – не получали уведомлений о приостановлении регистрации домена .aero, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Сочи. "Подобное решение при этом не станет неожиданностью для нашей компании. Мы управляем рисками, и поэтому в 2022 году были выкуплены домены в зоне .ru для сайтов всех управляемых аэропортов", – рассказали в аэропорту.Международная авиационная доменная зона .aero была создана в 2002 году специально для представителей отрасли. Этот домен могут использовать, в частности, авиакомпании, аэропорты, предприятия космической и авиапромышленности, авиаклубы, системы продажи билетов. Зарегистрировать домен .aero можно только после получения уникального идентификатора принадлежности к авиационному сообществу.Ранее в понедельник "Известия" со ссылкой на источники написали, что швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA с 10 ноября прекратил оказывать российским авиатранспортным предприятиям услуги по регистрации и продлению доменов в международной авиационной доменной зоне .aero, якобы уведомив об этом российскую сторону в этот же день. Однако мгновенного отключения и сбоев не произошло – домены удалось экстренно продлить на год, отмечает издание. Швейцарская международная авиационная телекоммуникационная компания (SITA) отказалась от комментариев о запрете использования домена .aero российским авиаперевозчикам и аэропортам.
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Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, туристы, аэропорты, авиакомпании
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Аэропорты, авиакомпании
Отключение домена .aero не повлияет на российские авиакомпании

Минтранс РФ: отключение домена .aero не повлияет на российские авиакомпании

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Победа" в Аэропорту Сочи
Самолет авиакомпании Победа в Аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : Анастасия Кабанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Отключение домена .aero не повлияет на работу российских авиакомпаний, сообщил РИА Новости замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик в кулуарах форумах "Транспортная неделя – 2023".
Отсутствие проблем подтвердили и в воздушных гаванях. Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") при необходимости изменит домен .aero, заранее оповестив пассажиров, заявили РИА Новости в пресс-службе хаба.
Аэропорты холдинга "Аэродинамика" – Сочи, Краснодар и Анапа – не получали уведомлений о приостановлении регистрации домена .aero, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Сочи. "Подобное решение при этом не станет неожиданностью для нашей компании. Мы управляем рисками, и поэтому в 2022 году были выкуплены домены в зоне .ru для сайтов всех управляемых аэропортов", – рассказали в аэропорту.
Международная авиационная доменная зона .aero была создана в 2002 году специально для представителей отрасли. Этот домен могут использовать, в частности, авиакомпании, аэропорты, предприятия космической и авиапромышленности, авиаклубы, системы продажи билетов. Зарегистрировать домен .aero можно только после получения уникального идентификатора принадлежности к авиационному сообществу.
Ранее в понедельник "Известия" со ссылкой на источники написали, что швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA с 10 ноября прекратил оказывать российским авиатранспортным предприятиям услуги по регистрации и продлению доменов в международной авиационной доменной зоне .aero, якобы уведомив об этом российскую сторону в этот же день. Однако мгновенного отключения и сбоев не произошло – домены удалось экстренно продлить на год, отмечает издание.
Швейцарская международная авиационная телекоммуникационная компания (SITA) отказалась от комментариев о запрете использования домена .aero российским авиаперевозчикам и аэропортам.
Самолет - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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