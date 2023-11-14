https://ria.ru/20231114/aviakompanii-1909392558.html

Отключение домена .aero не повлияет на российские авиакомпании

Отключение домена .aero не повлияет на российские авиакомпании - РИА Новости, 14.11.2023

Отключение домена .aero не повлияет на российские авиакомпании

Отключение домена .aero не повлияет на работу российских авиакомпаний, сообщил РИА Новости замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик в кулуарах форумах "Транспортная... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:07

2023-11-14T16:07

2023-11-14T16:07

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Отключение домена .aero не повлияет на работу российских авиакомпаний, сообщил РИА Новости замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик в кулуарах форумах "Транспортная неделя – 2023".Отсутствие проблем подтвердили и в воздушных гаванях. Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") при необходимости изменит домен .aero, заранее оповестив пассажиров, заявили РИА Новости в пресс-службе хаба.Аэропорты холдинга "Аэродинамика" – Сочи, Краснодар и Анапа – не получали уведомлений о приостановлении регистрации домена .aero, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Сочи. "Подобное решение при этом не станет неожиданностью для нашей компании. Мы управляем рисками, и поэтому в 2022 году были выкуплены домены в зоне .ru для сайтов всех управляемых аэропортов", – рассказали в аэропорту.Международная авиационная доменная зона .aero была создана в 2002 году специально для представителей отрасли. Этот домен могут использовать, в частности, авиакомпании, аэропорты, предприятия космической и авиапромышленности, авиаклубы, системы продажи билетов. Зарегистрировать домен .aero можно только после получения уникального идентификатора принадлежности к авиационному сообществу.Ранее в понедельник "Известия" со ссылкой на источники написали, что швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA с 10 ноября прекратил оказывать российским авиатранспортным предприятиям услуги по регистрации и продлению доменов в международной авиационной доменной зоне .aero, якобы уведомив об этом российскую сторону в этот же день. Однако мгновенного отключения и сбоев не произошло – домены удалось экстренно продлить на год, отмечает издание. Швейцарская международная авиационная телекоммуникационная компания (SITA) отказалась от комментариев о запрете использования домена .aero российским авиаперевозчикам и аэропортам.

https://ria.ru/20231113/sibir-1909110486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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