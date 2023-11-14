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SITA отказалась комментировать сообщения о запрете домена .aero в России - РИА Новости, 14.11.2023
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11:56 14.11.2023 (обновлено: 11:59 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/sita-1909325422.html
SITA отказалась комментировать сообщения о запрете домена .aero в России
SITA отказалась комментировать сообщения о запрете домена .aero в России - РИА Новости, 14.11.2023
SITA отказалась комментировать сообщения о запрете домена .aero в России
Швейцарская международная авиационная телекоммуникационная компания (SITA) не будет комментировать утверждения о запрете использования домена .aero российским... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:56
2023-11-14T11:59
технологии
россия
швейцария
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ЖЕНЕВА, 14 ноя – РИА Новости. Швейцарская международная авиационная телекоммуникационная компания (SITA) не будет комментировать утверждения о запрете использования домена .aero российским авиаперевозчикам и аэропортам, заявили РИА Новости руководитель отдела кризисных коммуникаций компании Сандро Хофер. Ранее "Известия" написали, что SITA с 10 ноября прекратила оказывать российским авиатранспортным предприятиям услуги по регистрации и продлению доменов в международной авиационной доменной зоне .aero, якобы уведомив об этом российскую сторону в этот же день. "Мы не будем комментировать этот вопрос. Спасибо вам за понимание", - ответил Хофер на просьбу подтвердить утверждения источников российского издания. Во вторник в пресс-службе аэропорта Сочи заявили, что аэропорты холдинга "Аэродинамика" - Сочи, Краснодар и Анапа - не получали уведомлений о приостановлении регистрации домена .aero, находящегося в управлении швейцарской компании.
https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html
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60
технологии, россия, швейцария
Технологии, Россия, Швейцария
SITA отказалась комментировать сообщения о запрете домена .aero в России

Швейцарская SITA не будет комментировать данные об отключении домена .aero в РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 14 ноя – РИА Новости. Швейцарская международная авиационная телекоммуникационная компания (SITA) не будет комментировать утверждения о запрете использования домена .aero российским авиаперевозчикам и аэропортам, заявили РИА Новости руководитель отдела кризисных коммуникаций компании Сандро Хофер.
Ранее "Известия" написали, что SITA с 10 ноября прекратила оказывать российским авиатранспортным предприятиям услуги по регистрации и продлению доменов в международной авиационной доменной зоне .aero, якобы уведомив об этом российскую сторону в этот же день.
«
"Мы не будем комментировать этот вопрос. Спасибо вам за понимание", - ответил Хофер на просьбу подтвердить утверждения источников российского издания.
Во вторник в пресс-службе аэропорта Сочи заявили, что аэропорты холдинга "Аэродинамика" - Сочи, Краснодар и Анапа - не получали уведомлений о приостановлении регистрации домена .aero, находящегося в управлении швейцарской компании.
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