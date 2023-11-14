https://ria.ru/20231114/sita-1909325422.html

SITA отказалась комментировать сообщения о запрете домена .aero в России

SITA отказалась комментировать сообщения о запрете домена .aero в России - РИА Новости, 14.11.2023

SITA отказалась комментировать сообщения о запрете домена .aero в России

Швейцарская международная авиационная телекоммуникационная компания (SITA) не будет комментировать утверждения о запрете использования домена .aero российским... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:56

2023-11-14T11:56

2023-11-14T11:59

технологии

россия

швейцария

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ЖЕНЕВА, 14 ноя – РИА Новости. Швейцарская международная авиационная телекоммуникационная компания (SITA) не будет комментировать утверждения о запрете использования домена .aero российским авиаперевозчикам и аэропортам, заявили РИА Новости руководитель отдела кризисных коммуникаций компании Сандро Хофер. Ранее "Известия" написали, что SITA с 10 ноября прекратила оказывать российским авиатранспортным предприятиям услуги по регистрации и продлению доменов в международной авиационной доменной зоне .aero, якобы уведомив об этом российскую сторону в этот же день. "Мы не будем комментировать этот вопрос. Спасибо вам за понимание", - ответил Хофер на просьбу подтвердить утверждения источников российского издания. Во вторник в пресс-службе аэропорта Сочи заявили, что аэропорты холдинга "Аэродинамика" - Сочи, Краснодар и Анапа - не получали уведомлений о приостановлении регистрации домена .aero, находящегося в управлении швейцарской компании.

https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html

россия

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, швейцария