https://ria.ru/20231114/almazy-1909389687.html

Минфин предупредил о последствиях введения санкций на алмазы из России

Минфин предупредил о последствиях введения санкций на алмазы из России - РИА Новости, 14.11.2023

Минфин предупредил о последствиях введения санкций на алмазы из России

Санкции на алмазы из РФ могут привести к ускоренному замещению на рынке природных камней синтетикой, что несет риски для добывающих стран, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:36

2023-11-14T15:36

2023-11-14T15:49

экономика

россия

африка

алексей моисеев

евросоюз

g7

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Санкции на алмазы из РФ могут привести к ускоренному замещению на рынке природных камней синтетикой, что несет риски для добывающих стран, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Сейчас мы видим поставленную цель на создание устойчивого санкционного механизма, условного картельного КП-2 (инициатива стран G7 и ЕС по введению прямого запрета на импорт российских необработанных алмазов на рынки этих стран за счет внедрения механизма сертификации всех партий алмазов через AWDC или GIA), по закрытию рынков потребления ЮБИ (ювелирно-бриллиантовые изделия) для политически неугодных стран и компаний. Искусственное же ограничение предложения алмазов на мировых рынках в масштабах российского производства не может быть компенсировано из других источников ввиду их отсутствия", - сказал он по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023. "В результате возможный краткосрочный ажиотажный спрос на алмазы оставшихся производителей сменится резким снижением предложения и обвалом стоимости алмазов, ускоренным замещением природных камней более доступной по цене синтетикой, которая, кстати, может производиться в неограниченных объемах", - продолжил он. По его мнению, это явно спровоцирует политику ценовой конкуренции на выживание и, как следствие, откровенно уязвимое положение всех участников рынка природных камней. "Ответственные участники отрасли от добычи до огранки и производства ювелирных украшений в очень короткое время рискуют потерять свой бизнес, а алмазодобывающие страны Африки – жизненно важную для социально-экономического развития целых регионов отрасль, обеспечивающую благополучие местных сообществ в регионах добычи", - отметил Моисеев. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, африка, алексей моисеев, евросоюз, g7, санкции, санкции в отношении россии