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Киев заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области
Киев заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.11.2023
Киев заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области
Объект инфраструктуры и коммунальное предприятие повреждены в результате взрывов в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T20:16
2023-11-13T20:16
2023-11-13T20:16
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дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Объект инфраструктуры и коммунальное предприятие повреждены в результате взрывов в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Лысак написал о взрывах в городе Никополе и Никопольском районе области, в результате чего "повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, три хозяйственные постройки. Разбиты и газопровод, и линия электропередачи". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Киев заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области
Глава ОВА: в Днепропетровской области взрывом повредили объект инфраструктуры
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Объект инфраструктуры и коммунальное предприятие повреждены в результате взрывов в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале
.
Лысак написал о взрывах в городе Никополе и Никопольском районе области, в результате чего "повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, три хозяйственные постройки. Разбиты и газопровод, и линия электропередачи".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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