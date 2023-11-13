https://ria.ru/20231113/vzryv-1909235834.html

Киев заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области

Киев заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.11.2023

Киев заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области

Объект инфраструктуры и коммунальное предприятие повреждены в результате взрывов в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T20:16

2023-11-13T20:16

2023-11-13T20:16

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Объект инфраструктуры и коммунальное предприятие повреждены в результате взрывов в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Лысак написал о взрывах в городе Никополе и Никопольском районе области, в результате чего "повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, три хозяйственные постройки. Разбиты и газопровод, и линия электропередачи". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

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в мире, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины