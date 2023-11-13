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На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко - РИА Новости, 13.11.2023

На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

Пепловый выброс на высоту два километра зафиксировали специалисты в понедельник на курильском вулкане Эбеко, информирует пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:18

2023-11-13T10:18

2023-11-13T11:49

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя РИА Новости. Пепловый выброс на высоту два километра зафиксировали специалисты в понедельник на курильском вулкане Эбеко, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. "В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от островной группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту два километра. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров", – говорится в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905588014.html

сахалинская область

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новости - туризм, туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область, эбеко, курильские острова, вулканы