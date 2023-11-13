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СМИ: в ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 13.11.2023 (обновлено: 17:07 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/vsu-1909143036.html
СМИ: в ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова
СМИ: в ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: в ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова
Украинские военные боятся, что им придется отступить вплоть до Львова из-за сокращения западной поддержки, пишет Daily Beast. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:31
2023-11-13T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
львов
ситуация в днр и лнр
карин жан-пьер
джо байден
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские военные боятся, что им придется отступить вплоть до Львова из-за сокращения западной поддержки, пишет Daily Beast. &quot;Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова&quot;, — приводит издание слова солдата с позывным Спенсер.По мнению военнослужащих ВСУ, ослабление внимания Вашингтона позволит российским силам добиться серьезных успехов, говорится в статье.Кроме того, один из них отметил, что киевский режим все еще не может сам обеспечить страну вооружением и боеприпасами. В итоге в рядах украинских войск существуют опасения, что им придется нормировать использование имеющихся запасов при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, резюмировалось в материале.В последнее время на Западе все чаще звучат заявления об усталости от конфликта на Украине, а СМИ пишут, что поддержка Зеленского ослабевает. Так, 4 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты сокращают военную помощь из-за истощения выделенных конгрессом средств. При этом президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, львов, ситуация в днр и лнр, карин жан-пьер, джо байден, сша
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СМИ: в ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова

Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова из-за ослабления внимания Запада

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские военные боятся, что им придется отступить вплоть до Львова из-за сокращения западной поддержки, пишет Daily Beast.
«

"Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова", — приводит издание слова солдата с позывным Спенсер.

По мнению военнослужащих ВСУ, ослабление внимания Вашингтона позволит российским силам добиться серьезных успехов, говорится в статье.
Кроме того, один из них отметил, что киевский режим все еще не может сам обеспечить страну вооружением и боеприпасами. В итоге в рядах украинских войск существуют опасения, что им придется нормировать использование имеющихся запасов при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, резюмировалось в материале.
В последнее время на Западе все чаще звучат заявления об усталости от конфликта на Украине, а СМИ пишут, что поддержка Зеленского ослабевает. Так, 4 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты сокращают военную помощь из-за истощения выделенных конгрессом средств. При этом президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛьвовСитуация в ДНР и ЛНРКарин Жан-ПьерДжо БайденСША
 
 
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