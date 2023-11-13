СМИ: в ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова
Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова из-за ослабления внимания Запада
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские военные боятся, что им придется отступить вплоть до Львова из-за сокращения западной поддержки, пишет Daily Beast.
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"Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова", — приводит издание слова солдата с позывным Спенсер.
По мнению военнослужащих ВСУ, ослабление внимания Вашингтона позволит российским силам добиться серьезных успехов, говорится в статье.
Кроме того, один из них отметил, что киевский режим все еще не может сам обеспечить страну вооружением и боеприпасами. В итоге в рядах украинских войск существуют опасения, что им придется нормировать использование имеющихся запасов при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, резюмировалось в материале.
В последнее время на Западе все чаще звучат заявления об усталости от конфликта на Украине, а СМИ пишут, что поддержка Зеленского ослабевает. Так, 4 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты сокращают военную помощь из-за истощения выделенных конгрессом средств. При этом президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.