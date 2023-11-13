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СМИ: в ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова

СМИ: в ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: в ВСУ боятся, что им придется отступать до Львова

Украинские военные боятся, что им придется отступить вплоть до Львова из-за сокращения западной поддержки, пишет Daily Beast. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:31

2023-11-13T14:31

2023-11-13T17:07

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в мире

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ситуация в днр и лнр

карин жан-пьер

джо байден

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские военные боятся, что им придется отступить вплоть до Львова из-за сокращения западной поддержки, пишет Daily Beast. "Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова", — приводит издание слова солдата с позывным Спенсер.По мнению военнослужащих ВСУ, ослабление внимания Вашингтона позволит российским силам добиться серьезных успехов, говорится в статье.Кроме того, один из них отметил, что киевский режим все еще не может сам обеспечить страну вооружением и боеприпасами. В итоге в рядах украинских войск существуют опасения, что им придется нормировать использование имеющихся запасов при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, резюмировалось в материале.В последнее время на Западе все чаще звучат заявления об усталости от конфликта на Украине, а СМИ пишут, что поддержка Зеленского ослабевает. Так, 4 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты сокращают военную помощь из-за истощения выделенных конгрессом средств. При этом президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, львов, ситуация в днр и лнр, карин жан-пьер, джо байден, сша