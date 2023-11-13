https://ria.ru/20231113/vengriya-1909218558.html

В Будапеште назвали условие для обсуждения дополнительных выплат Киеву

В Будапеште назвали условие для обсуждения дополнительных выплат Киеву - РИА Новости, 13.11.2023

В Будапеште назвали условие для обсуждения дополнительных выплат Киеву

Венгрия не готова обсуждать выделение Евросоюзом 10 миллиардов евро Украине, пока нет отчета о том, куда пошли ранее выделенные 80 миллиардов евро, заявил глава РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:44

2023-11-13T18:44

2023-11-13T18:44

украина

в мире

еврокомиссия

евросоюз

виктор орбан

венгрия

петер сийярто

урсула фон дер ляйен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/98/1531769846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_209f50b10065b1966e6585f7331cb581.jpg

БУДАПЕШТ, 13 ноя - РИА Новости. Венгрия не готова обсуждать выделение Евросоюзом 10 миллиардов евро Украине, пока нет отчета о том, куда пошли ранее выделенные 80 миллиардов евро, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Мы не видим возможности для существенной дискуссии о выделении 10 миллиардов евро Украине в то время как страны-члены ЕС не получили никакого полного отчета об использовании ранее выделенных более чем 80 миллиардов евро", - сказал Сийярто венгерским журналистам, его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.По его словам, необходимо "стратегически рассмотреть, почему и в какой степени провалились решения", принятые ЕС в связи с конфликтом на Украине. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна будет блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета ЕС, пока не увидит внятного обоснования этой меры, а не просто предложения "дать больше денег". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1908279323.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, еврокомиссия, евросоюз, виктор орбан, венгрия, петер сийярто, урсула фон дер ляйен