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Госдеп заявил, что США столкнулись с разногласиями на АТЭС по Украине - РИА Новости, 13.11.2023
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19:35 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909228366.html
Госдеп заявил, что США столкнулись с разногласиями на АТЭС по Украине
Госдеп заявил, что США столкнулись с разногласиями на АТЭС по Украине - РИА Новости, 13.11.2023
Госдеп заявил, что США столкнулись с разногласиями на АТЭС по Украине
США столкнулись с разногласиями при согласовании финальной декларации по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:35
2023-11-13T19:35
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САН-ФРАНЦИСКО, 13 ноя - РИА Новости. США столкнулись с разногласиями при согласовании финальной декларации по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за позиции членов по Украине, заявил старший представитель госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей."На протяжении последних пары лет существуют разногласия с заявлениями, главным образом, из-за конфликта России и Украины", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя возможность принятия итоговой декларации по итогам саммита.Мюррей подчеркнул, что США продолжают работать над "консенсусным заявлением" с членами АТЭС, включая Россию, планируя выпустить его в конце текущей недели.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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сша, россия, украина, государственный департамент сша, в мире
США, Россия, Украина, Государственный департамент США, В мире
Госдеп заявил, что США столкнулись с разногласиями на АТЭС по Украине

Госдеп: США столкнулись с разногласиями в итоговой декларации АТЭС по Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 13 ноя - РИА Новости. США столкнулись с разногласиями при согласовании финальной декларации по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за позиции членов по Украине, заявил старший представитель госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей.
"На протяжении последних пары лет существуют разногласия с заявлениями, главным образом, из-за конфликта России и Украины", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя возможность принятия итоговой декларации по итогам саммита.
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Мюррей подчеркнул, что США продолжают работать над "консенсусным заявлением" с членами АТЭС, включая Россию, планируя выпустить его в конце текущей недели.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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