https://ria.ru/20231113/ukraina-1909188814.html

Киев цинично не хочет решать важный для Будапешта вопрос, заявил Сийярто

Киев цинично не хочет решать важный для Будапешта вопрос, заявил Сийярто - РИА Новости, 13.11.2023

Киев цинично не хочет решать важный для Будапешта вопрос, заявил Сийярто

Венгрия видит, что Украина "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил глава... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:59

2023-11-13T16:59

2023-11-13T18:47

в мире

венгрия

петер сийярто

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владимир зеленский

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БУДАПЕШТ, 13 ноя - РИА Новости. Венгрия видит, что Украина "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто"Я считаю очень циничным со стороны украинцев, что, как хорошо видно, они никоим образом не желают решать важные для нас вопросы, никоим образом не желают возвращать отобранные у закарпатских венгров права", - сказал Сийярто венгерским журналистам, его выступление транслировалось в соцсети Facebook*По его словам, Киев в последнее время "усиливает пропаганду", убеждая весь мир, что вопрос прав нацменьшинств "решен или почти решен", однако на самом деле ситуация с правами закарпатских венгров "день ото дня становится все хуже".Сийярто также отметил, что Украина "все еще очень далека" от выполнения условий для вступления в ЕС, поэтому "ни о каком прогрессе" в переговорах по ее вступлению в сообщество говорить нельзя.Ранее Сийярто заявил, что на Украине не соблюдается свобода слова и СМИ, не проводятся выборы, в таких условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране, принимать ее в ЕС несвоевременно.В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230928/es-1899241468.html

https://ria.ru/20231025/borrel-1905170211.html

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Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, украина, владимир зеленский