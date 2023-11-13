Рейтинг@Mail.ru
Киев цинично не хочет решать важный для Будапешта вопрос, заявил Сийярто - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 13.11.2023 (обновлено: 18:47 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909188814.html
Киев цинично не хочет решать важный для Будапешта вопрос, заявил Сийярто
Киев цинично не хочет решать важный для Будапешта вопрос, заявил Сийярто - РИА Новости, 13.11.2023
Киев цинично не хочет решать важный для Будапешта вопрос, заявил Сийярто
Венгрия видит, что Украина "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил глава... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:59
2023-11-13T18:47
в мире
венгрия
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d713eabd7a161cc47ea9602ed60b1c18.jpg
БУДАПЕШТ, 13 ноя - РИА Новости. Венгрия видит, что Украина "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто"Я считаю очень циничным со стороны украинцев, что, как хорошо видно, они никоим образом не желают решать важные для нас вопросы, никоим образом не желают возвращать отобранные у закарпатских венгров права", - сказал Сийярто венгерским журналистам, его выступление транслировалось в соцсети Facebook*По его словам, Киев в последнее время "усиливает пропаганду", убеждая весь мир, что вопрос прав нацменьшинств "решен или почти решен", однако на самом деле ситуация с правами закарпатских венгров "день ото дня становится все хуже".Сийярто также отметил, что Украина "все еще очень далека" от выполнения условий для вступления в ЕС, поэтому "ни о каком прогрессе" в переговорах по ее вступлению в сообщество говорить нельзя.Ранее Сийярто заявил, что на Украине не соблюдается свобода слова и СМИ, не проводятся выборы, в таких условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране, принимать ее в ЕС несвоевременно.В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230928/es-1899241468.html
https://ria.ru/20231025/borrel-1905170211.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_9395adfc1860b1cfab1348d9bb2677fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, украина, владимир зеленский
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина, Владимир Зеленский
Киев цинично не хочет решать важный для Будапешта вопрос, заявил Сийярто

Сийярто: Украина цинично не хочет решать вопрос прав венгерского нацменьшинства

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 13 ноя - РИА Новости. Венгрия видит, что Украина "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто
"Я считаю очень циничным со стороны украинцев, что, как хорошо видно, они никоим образом не желают решать важные для нас вопросы, никоим образом не желают возвращать отобранные у закарпатских венгров права", - сказал Сийярто венгерским журналистам, его выступление транслировалось в соцсети Facebook*
Флаги ЕС у штаб-квартиры Европейского центрального банка - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Венгрии призвали не давать Украине ни копейки из бюджета ЕС
28 сентября, 16:39
По его словам, Киев в последнее время "усиливает пропаганду", убеждая весь мир, что вопрос прав нацменьшинств "решен или почти решен", однако на самом деле ситуация с правами закарпатских венгров "день ото дня становится все хуже".
Сийярто также отметил, что Украина "все еще очень далека" от выполнения условий для вступления в ЕС, поэтому "ни о каком прогрессе" в переговорах по ее вступлению в сообщество говорить нельзя.
Ранее Сийярто заявил, что на Украине не соблюдается свобода слова и СМИ, не проводятся выборы, в таких условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране, принимать ее в ЕС несвоевременно.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не удерживает в ЕС
25 октября, 15:23
 
В миреВенгрияПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала