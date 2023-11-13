https://ria.ru/20231113/ukraina-1909143200.html

Суд отказался брать под стражу митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия

Суд отказался брать под стражу митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия - РИА Новости, 13.11.2023

Суд отказался брать под стражу митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия

Украинский суд отказался брать под стражу митрополита Черкасской епархии канонической УПЦ Феодосия, обвиняемого в поддержке российской специальной военной... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:33

2023-11-13T14:33

2023-11-13T14:58

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ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

черкассы

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украинский суд отказался брать под стражу митрополита Черкасской епархии канонической УПЦ Феодосия, обвиняемого в поддержке российской специальной военной операции, сообщает телеканал "Общественное".Ранее митрополит Черкасский и Каневский Феодосий сообщал, что ему предъявлены обвинения в поддержке российской специальной военной операции на Украине и разжигании вражды на религиозной почве. Суд в Черкассах весной отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. Адвокат митрополита позднее заявил, что намерен подать апелляцию. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование митрополита."В Сосновском районном суде Черкасс 13 ноября состоялось очередное заседание по делу в отношении руководителя Черкасской епархии УПЦ МП митрополита Феодосия. Сторона обвинения ходатайствовала, чтобы подсудимого взяли под стражу. Однако суд продлил действие меры пресечения и назначил новое заседание", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.По его данным, следующее заседание суда состоится 23 ноября.Телеканал "Общественное" в начале ноября сообщал, что суд на Украине продлил митрополиту Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви домашний арест еще на два месяца.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230413/ispoved-1864961309.html

https://ria.ru/20231104/obvinenie-1907398425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, черкассы