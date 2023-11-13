Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался брать под стражу митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:33 13.11.2023 (обновлено: 14:58 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909143200.html
Суд отказался брать под стражу митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия
Суд отказался брать под стражу митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия - РИА Новости, 13.11.2023
Суд отказался брать под стражу митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия
Украинский суд отказался брать под стражу митрополита Черкасской епархии канонической УПЦ Феодосия, обвиняемого в поддержке российской специальной военной... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:33
2023-11-13T14:58
религия
украина
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
черкассы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895887402_24:0:1791:994_1920x0_80_0_0_34920e5cb23ffc64f105bcfe7c0f7729.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украинский суд отказался брать под стражу митрополита Черкасской епархии канонической УПЦ Феодосия, обвиняемого в поддержке российской специальной военной операции, сообщает телеканал "Общественное".Ранее митрополит Черкасский и Каневский Феодосий сообщал, что ему предъявлены обвинения в поддержке российской специальной военной операции на Украине и разжигании вражды на религиозной почве. Суд в Черкассах весной отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. Адвокат митрополита позднее заявил, что намерен подать апелляцию. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование митрополита."В Сосновском районном суде Черкасс 13 ноября состоялось очередное заседание по делу в отношении руководителя Черкасской епархии УПЦ МП митрополита Феодосия. Сторона обвинения ходатайствовала, чтобы подсудимого взяли под стражу. Однако суд продлил действие меры пресечения и назначил новое заседание", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.По его данным, следующее заседание суда состоится 23 ноября.Телеканал "Общественное" в начале ноября сообщал, что суд на Украине продлил митрополиту Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви домашний арест еще на два месяца.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230413/ispoved-1864961309.html
https://ria.ru/20231104/obvinenie-1907398425.html
украина
черкассы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895887402_72:0:1397:994_1920x0_80_0_0_ecbd27bd47a7f899604c6da865b0d5ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, черкассы
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Черкассы
Суд отказался брать под стражу митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия

"Общественное": суд не стал арестовывать Черкасского митрополита УПЦ Феодосия

© Черкаська єпархія УПЦМитрополит Черкасский Феодосий в суде
Митрополит Черкасский Феодосий в суде
© Черкаська єпархія УПЦ
Митрополит Черкасский Феодосий в суде . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украинский суд отказался брать под стражу митрополита Черкасской епархии канонической УПЦ Феодосия, обвиняемого в поддержке российской специальной военной операции, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее митрополит Черкасский и Каневский Феодосий сообщал, что ему предъявлены обвинения в поддержке российской специальной военной операции на Украине и разжигании вражды на религиозной почве. Суд в Черкассах весной отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. Адвокат митрополита позднее заявил, что намерен подать апелляцию. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование митрополита.
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Глава Черкасской епархии УПЦ обвинил СБУ в подслушивании исповедей
13 апреля, 09:08
"В Сосновском районном суде Черкасс 13 ноября состоялось очередное заседание по делу в отношении руководителя Черкасской епархии УПЦ МП митрополита Феодосия. Сторона обвинения ходатайствовала, чтобы подсудимого взяли под стражу. Однако суд продлил действие меры пресечения и назначил новое заседание", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
По его данным, следующее заседание суда состоится 23 ноября.
Телеканал "Общественное" в начале ноября сообщал, что суд на Украине продлил митрополиту Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви домашний арест еще на два месяца.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Кириллу
4 ноября, 11:40
 
РелигияУкраинаСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьЧеркассы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала