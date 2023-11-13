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Приговорил. В Германии рассказали о роковой ошибке Зеленского - РИА Новости, 13.11.2023
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11:44 13.11.2023 (обновлено: 15:35 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909092813.html
Приговорил. В Германии рассказали о роковой ошибке Зеленского
Приговорил. В Германии рассказали о роковой ошибке Зеленского - РИА Новости, 13.11.2023
Приговорил. В Германии рассказали о роковой ошибке Зеленского
Контрнаступление ВСУ полностью провалилось, а Западу пора перестать надеяться на чудо, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:44
2023-11-13T15:35
киев
германия
украина
владимир зеленский
кирилл буданов
анналена бербок
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ полностью провалилось, а Западу пора перестать надеяться на чудо, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine."Российская армия была отлично подготовлена, что сыграло роковую роль для украинцев. Их бронетанковые колонны погибали на минных полях, солдаты были под постоянным артиллерийским обстрелом, потери огромны", — говорится в публикации.К тому же Киев получил лишь малую часть запрашиваемых вооружений, а пока шли дискуссии об их поставках, российская армия успела укрепить оборону, отмечает автор. По его словам, Украина задала себе слишком высокую планку — в пример автор приводит слова главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что ВСУ захватят Крым к лету.Таким образом, ожидания от контрнаступления разительно отличаются от реальности, полагает автор. Поэтому когда глава немецкого МИД Анналена Бербок заявляла в Киеве о том, что ЕС скоро протянется "от Лиссабона до Луганска", она, похоже, надеялась на чудо, делает он вывод.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже сообщил о патовой ситуации на фронте и пожаловался на превосходство российской армии в небе. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский "приговаривает" украинцев к победе, заключается в статье.Украинское контрнаступление началось 4 июня, но за все это время ВСУ не удалось добиться успеха ни на одном участке фронта. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника составили свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.Кроме того, уничтожено около 600 танков и почти две тысячи бронемашин, среди которых немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley.
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905815475.html
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киев, германия, украина, владимир зеленский, кирилл буданов, анналена бербок, вооруженные силы украины, евросоюз
Киев, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Анналена Бербок, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Приговорил. В Германии рассказали о роковой ошибке Зеленского

FA: Украина переоценила себя и провалила контрнаступление

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ полностью провалилось, а Западу пора перестать надеяться на чудо, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
"Российская армия была отлично подготовлена, что сыграло роковую роль для украинцев. Их бронетанковые колонны погибали на минных полях, солдаты были под постоянным артиллерийским обстрелом, потери огромны", — говорится в публикации.
К тому же Киев получил лишь малую часть запрашиваемых вооружений, а пока шли дискуссии об их поставках, российская армия успела укрепить оборону, отмечает автор. По его словам, Украина задала себе слишком высокую планку — в пример автор приводит слова главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что ВСУ захватят Крым к лету.
Таким образом, ожидания от контрнаступления разительно отличаются от реальности, полагает автор. Поэтому когда глава немецкого МИД Анналена Бербок заявляла в Киеве о том, что ЕС скоро протянется "от Лиссабона до Луганска", она, похоже, надеялась на чудо, делает он вывод.
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже сообщил о патовой ситуации на фронте и пожаловался на превосходство российской армии в небе. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский "приговаривает" украинцев к победе, заключается в статье.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но за все это время ВСУ не удалось добиться успеха ни на одном участке фронта. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника составили свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
Кроме того, уничтожено около 600 танков и почти две тысячи бронемашин, среди которых немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley.
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