https://ria.ru/20231113/ukraina-1909054406.html

От Киева отвернулся крупный европейский союзник, пишут СМИ

От Киева отвернулся крупный европейский союзник, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2023

От Киева отвернулся крупный европейский союзник, пишут СМИ

Франция намерена прекратить поставки Украине оружия из своих арсеналов, передает RT слова министра обороны Себастьена Лекорню, сказанные в эфире телеканала LCI. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:53

2023-11-13T08:53

2023-11-13T11:56

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киев

франция

карин жан-пьер

кевин маккарти

петер сийярто

евросоюз

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Франция намерена прекратить поставки Украине оружия из своих арсеналов, передает RT слова министра обороны Себастьена Лекорню, сказанные в эфире телеканала LCI."Киев должен платить за это из специального фонда поддержки, в который Париж вложил 200 миллионов евро", — сказал Лекорню.Он добавил, что размер военной помощи Украине составляет порядка трех миллиардов евро (около 295 миллиардов рублей).В последнее время на Западе все чаще звучат заявления об усталости от украинского конфликта, а СМИ пишут, что поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, 4 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты сокращают военную помощь Киеву из-за истощения выделенных конгрессом средств.В конце сентября запрос президента Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи для Украины едва не вызвал шатдаун в американском правительстве. Причиной стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший эти средства.В результате американские власти приняли временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, почти все его коллеги из стран ЕС также говорили об усталости общественности от конфликта на Украине, и сейчас эта тема получает все меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908101744.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908075856.html

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в мире, украина, киев, франция, карин жан-пьер, кевин маккарти, петер сийярто, евросоюз