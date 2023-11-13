https://ria.ru/20231113/ukraina-1909054406.html
От Киева отвернулся крупный европейский союзник, пишут СМИ
От Киева отвернулся крупный европейский союзник, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2023
От Киева отвернулся крупный европейский союзник, пишут СМИ
Франция намерена прекратить поставки Украине оружия из своих арсеналов, передает RT слова министра обороны Себастьена Лекорню, сказанные в эфире телеканала LCI. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:53
2023-11-13T08:53
2023-11-13T11:56
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Франция намерена прекратить поставки Украине оружия из своих арсеналов, передает RT слова министра обороны Себастьена Лекорню, сказанные в эфире телеканала LCI."Киев должен платить за это из специального фонда поддержки, в который Париж вложил 200 миллионов евро", — сказал Лекорню.Он добавил, что размер военной помощи Украине составляет порядка трех миллиардов евро (около 295 миллиардов рублей).В последнее время на Западе все чаще звучат заявления об усталости от украинского конфликта, а СМИ пишут, что поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, 4 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты сокращают военную помощь Киеву из-за истощения выделенных конгрессом средств.В конце сентября запрос президента Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи для Украины едва не вызвал шатдаун в американском правительстве. Причиной стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший эти средства.В результате американские власти приняли временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, почти все его коллеги из стран ЕС также говорили об усталости общественности от конфликта на Украине, и сейчас эта тема получает все меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908101744.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, франция, карин жан-пьер, кевин маккарти, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Франция, Карин Жан-Пьер, Кевин Маккарти, Петер Сийярто, Евросоюз
От Киева отвернулся крупный европейский союзник, пишут СМИ
Франция хочет, чтобы Украина получала оружие не из ее арсеналов, а за счет фонда
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Франция намерена прекратить поставки Украине оружия из своих арсеналов, передает RT
слова министра обороны Себастьена Лекорню, сказанные в эфире телеканала LCI.
"Киев должен платить за это из специального фонда поддержки, в который Париж вложил 200 миллионов евро", — сказал Лекорню.
Он добавил, что размер военной помощи Украине составляет порядка трех миллиардов евро (около 295 миллиардов рублей).
В последнее время на Западе все чаще звучат заявления об усталости от украинского конфликта, а СМИ пишут, что поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, 4 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты сокращают военную помощь Киеву из-за истощения выделенных конгрессом средств.
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В конце сентября запрос президента Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи для Украины едва не вызвал шатдаун в американском правительстве. Причиной стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший эти средства.
В результате американские власти приняли временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти
лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, почти все его коллеги из стран ЕС также говорили об усталости общественности от конфликта на Украине, и сейчас эта тема получает все меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке.
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