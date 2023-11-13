https://ria.ru/20231113/trevoga-1909126567.html
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2023
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей в центре и на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:49
2023-11-13T13:49
2023-11-13T13:57
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей в центре и на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в Киеве и Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины практически одновременно (в 13.45 мск). На западные регионы страны тревога не распространилась.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и нескольких областях