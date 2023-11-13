https://ria.ru/20231113/tatarstan-1909113253.html

В Татарстане открыли завод по выпуску материнских плат

В Татарстане открыли завод по выпуску материнских плат - РИА Новости, 13.11.2023

В Татарстане открыли завод по выпуску материнских плат

Группа компаний ICL открыла под Казанью на территории площадки ОЭЗ "Иннополис" завод с инвестициями в 2 миллиарда рублей по производству многослойных... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:04

2023-11-13T13:04

2023-11-13T13:04

республика татарстан

рустам минниханов

фонд развития промышленности

республика татарстан (татарстан)

технологии

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КАЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Группа компаний ICL открыла под Казанью на территории площадки ОЭЗ "Иннополис" завод с инвестициями в 2 миллиарда рублей по производству многослойных материнских плат для настольных, мобильных и серверных систем, передает корреспондент РИА Новости. Завод запущен при поддержке фонда развития промышленности (ФРП). Запуск новой площадки также позволит удвоить объем сборки системных блоков и моноблоков, ноутбуков и планшетов, серверов. "Появление нового высокотехнологичного производства - это очень важный момент для развития всей нашей электронной промышленности <…> Татарстан вносит очень серьезный вклад в развитие радиоэлектронной промышленности нашей страны", - сказал на церемонии запуска завода замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что данный проект - это обеспечение независимости страны в области IT. По его словам, пока новый завод производит 300 тысяч плат, но в перспективе ожидается выход на производство 1 миллиона плат в год. "Проект группы ICL - один из самых масштабных, в реализации которых Фонд развития промышленности принимает участие в сфере электроники: 2 миллиарда рублей инвестиций, из которых 663 миллиона рублей предоставил ФРП. Новое производство закрывает растущие потребности группы в материнских платах для компьютерной техники. После выхода на проектную мощность предприятие сможет обеспечивать платами и других участников отечественного рынка электроники", - сказал директор ФРП Роман Петруца. Площадь завода превышает 8,2 тысячи квадратных метров. С использованием средств займа ФРП группа компаний ICL приобрела новые линии поверхностного и выводного монтажа материнских плат, системы автоматического оптического контроля и рентгеновского контроля, автоматизированные конвейерные линии сборки и оборудование тестирования готовой продукции. Как рассказал генеральный директор ICL Techno Евгений Степанов, ранее компания заказывала разработанные собственными инженерами-конструкторами и системотехниками материнские платы у контрактных производителей. На первом этапе предприятие ежегодно планирует выпускать 300 тысяч плат с увеличением до 1 миллиона плат в перспективе 3 лет, что позволит компании занять до 9% отечественного рынка материнских плат, частично заместив импорт. Запуск нового завода поможет группе ICL в перспективе нарастить выпуск конечной продукции в два раза - до 1 миллиона единиц готовой продукции в год и занять не менее 10% российского рынка вычислительного оборудования. Выпускаемая на базе материнских плат собственной разработки и производства продукция предназначена, в первую очередь, для сферы государственного управления, медицинских и образовательных учреждений, розничной торговли и промышленных предприятий. До конца 2023 года планируется выход на розничный рынок.

https://ria.ru/20230810/revolyutsiya-1889167536.html

https://ria.ru/20230614/razrabotki-1878090285.html

https://ria.ru/20230526/innopolis-1874251485.html

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рустам минниханов, фонд развития промышленности, республика татарстан (татарстан), технологии