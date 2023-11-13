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США потребовали ускорить операцию Израиля, невзирая на жертвы, сообщила СВР

США потребовали ускорить операцию Израиля, невзирая на жертвы, сообщила СВР - РИА Новости, 13.11.2023

США потребовали ускорить операцию Израиля, невзирая на жертвы, сообщила СВР

США за закрытыми дверями призывают руководство Израиля ускорить операцию в секторе Газа, поскольку ее затягивание может негативно отразиться на положении Джо... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:43

2023-11-13T16:43

2023-11-13T17:55

в мире

сша

израиль

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

джо байден

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США за закрытыми дверями призывают руководство Израиля ускорить операцию в секторе Газа, поскольку ее затягивание может негативно отразиться на положении Джо Байдена перед президентскими выборами, говорится в заявлении пресс-бюро СВР России.По данным ведомства, американская администрация на фоне всеобщей обеспокоенности гибелью десяти тысяч палестинцев призывает ввести гуманитарные паузы и ограничить зоны артиллерийских обстрелов. При этом на деле Вашингтон прибегает к излюбленному приему — "фарисейству"."Правда, однако, состоит в том, что за закрытыми дверями с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Джо Байдена", — сообщили в СВР.Как отметили в службе, уничтожение ХАМАС может привести к большому числу жертв среди мирных жителей, но США считают это вполне допустимым, поскольку их главная задача — завершить военные действия максимально быстро."Для продвижения своей лицемерной позиции команда Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. Общими усилиями они намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе", — указали в российском ведомстве.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 28 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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в мире, сша, израиль, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, хамас, оон, россия