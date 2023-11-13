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США потребовали ускорить операцию Израиля, невзирая на жертвы, сообщила СВР - РИА Новости, 13.11.2023
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16:43 13.11.2023 (обновлено: 17:55 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/svr-1909185355.html
США потребовали ускорить операцию Израиля, невзирая на жертвы, сообщила СВР
США потребовали ускорить операцию Израиля, невзирая на жертвы, сообщила СВР - РИА Новости, 13.11.2023
США потребовали ускорить операцию Израиля, невзирая на жертвы, сообщила СВР
США за закрытыми дверями призывают руководство Израиля ускорить операцию в секторе Газа, поскольку ее затягивание может негативно отразиться на положении Джо... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:43
2023-11-13T17:55
в мире
сша
израиль
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
джо байден
хамас
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США за закрытыми дверями призывают руководство Израиля ускорить операцию в секторе Газа, поскольку ее затягивание может негативно отразиться на положении Джо Байдена перед президентскими выборами, говорится в заявлении пресс-бюро СВР России.По данным ведомства, американская администрация на фоне всеобщей обеспокоенности гибелью десяти тысяч палестинцев призывает ввести гуманитарные паузы и ограничить зоны артиллерийских обстрелов. При этом на деле Вашингтон прибегает к излюбленному приему — "фарисейству"."Правда, однако, состоит в том, что за закрытыми дверями с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Джо Байдена", — сообщили в СВР.Как отметили в службе, уничтожение ХАМАС может привести к большому числу жертв среди мирных жителей, но США считают это вполне допустимым, поскольку их главная задача — завершить военные действия максимально быстро."Для продвижения своей лицемерной позиции команда Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. Общими усилиями они намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе", — указали в российском ведомстве.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 28 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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в мире, сша, израиль, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, хамас, оон, россия
В мире, США, Израиль, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Россия
США потребовали ускорить операцию Израиля, невзирая на жертвы, сообщила СВР

СВР: США за закрытыми дверями побуждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США за закрытыми дверями призывают руководство Израиля ускорить операцию в секторе Газа, поскольку ее затягивание может негативно отразиться на положении Джо Байдена перед президентскими выборами, говорится в заявлении пресс-бюро СВР России.
По данным ведомства, американская администрация на фоне всеобщей обеспокоенности гибелью десяти тысяч палестинцев призывает ввести гуманитарные паузы и ограничить зоны артиллерийских обстрелов. При этом на деле Вашингтон прибегает к излюбленному приему — "фарисейству".
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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"Правда, однако, состоит в том, что за закрытыми дверями с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Джо Байдена", — сообщили в СВР.
Как отметили в службе, уничтожение ХАМАС может привести к большому числу жертв среди мирных жителей, но США считают это вполне допустимым, поскольку их главная задача — завершить военные действия максимально быстро.
"Для продвижения своей лицемерной позиции команда Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. Общими усилиями они намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе", — указали в российском ведомстве.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 28 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреСШАИзраильСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДжо БайденХАМАСООНРоссия
 
 
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