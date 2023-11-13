https://ria.ru/20231113/ssha-1909159983.html

WP: США могут втянуться в третью мировую из-за обострения отношений с КНР

WP: США могут втянуться в третью мировую из-за обострения отношений с КНР - РИА Новости, 13.11.2023

WP: США могут втянуться в третью мировую из-за обострения отношений с КНР

Обострение отношений США и Китая по вопросу Тайваня и якобы отказом Пекина взаимодействовать с Вашингтоном по каналам связи, предназначенным для предотвращения... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:23

2023-11-13T15:23

2023-11-13T15:25

в мире

сша

китай

пекин

си цзиньпин

джо байден

нэнси пелоси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814448094_326:78:2753:1443_1920x0_80_0_0_a9deed7e20b58cf34473a44aa1acea89.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Обострение отношений США и Китая по вопросу Тайваня и якобы отказом Пекина взаимодействовать с Вашингтоном по каналам связи, предназначенным для предотвращения конфликта, вызывают опасения, что США могут быть втянуты в "третью мировую войну", пишет газета Washington Post. "Все более агрессивные действия Китая вокруг Тайваня, а также его отказ разговаривать с американскими военными по каналам, предназначенным для предотвращения конфликта, подпитывают опасения, что Соединенные Штаты могут быть втянуты в третью крупную войну в мире", - говорится в сообщении издания. Газета подчеркивает, что восстановление этих каналов связи будет занимать важное место в повестке дня переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом на фоне участия китайского лидера в саммите АТЭС. Ранее МИД КНР сообщил, что Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведёт переговоры с Байденом. Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась. Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. В сентябре председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское разведывательное сообщество с высокой долей уверенности полагает, что китайским воздушным шаром "не проводился сбор разведданных". Пекин также в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231112/kitay-1908926637.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, пекин, си цзиньпин, джо байден, нэнси пелоси