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СМИ: в результате ударов США по Сирии погибли не менее шести человек - РИА Новости, 13.11.2023
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05:43 13.11.2023 (обновлено: 05:51 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ssha-1909042422.html
СМИ: в результате ударов США по Сирии погибли не менее шести человек
СМИ: в результате ударов США по Сирии погибли не менее шести человек - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: в результате ударов США по Сирии погибли не менее шести человек
По меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов США по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии в ночь с воскресенья на... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T05:43
2023-11-13T05:51
сша
сирия
в мире
министерство обороны сша
ближний восток
ллойд остин
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов США по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии в ночь с воскресенья на понедельник, передает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского КСИР и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы войск США на Ближнем Востоке."Высокопоставленный американский источник в оборонном ведомстве сообщил Fox News, что по меньшей мере шесть бойцов иранских формирований погибли в результате атак США по базам Корпуса стражей исламской революции на Ближнем Востоке в воскресенье", - говорится в сообщении телеканала.США обвиняют Иран и его сателлитов в почти полусотне обстрелов американских войск и военных баз в Ираке и Сирии и уже третий раз наносят ответные удары.
https://ria.ru/20231113/ssha-1909037989.html
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сша, сирия, в мире, министерство обороны сша, ближний восток, ллойд остин, корпус стражей исламской революции
США, Сирия, В мире, Министерство обороны США, Ближний Восток, Ллойд Остин, Корпус стражей исламской революции
СМИ: в результате ударов США по Сирии погибли не менее шести человек

Fox: при ударах США по объектам КСИР в Сирии погибли не менее шести человек

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребитель ВВС США F-16
Истребитель ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребитель ВВС США F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов США по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии в ночь с воскресенья на понедельник, передает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского КСИР и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы войск США на Ближнем Востоке.
"Высокопоставленный американский источник в оборонном ведомстве сообщил Fox News, что по меньшей мере шесть бойцов иранских формирований погибли в результате атак США по базам Корпуса стражей исламской революции на Ближнем Востоке в воскресенье", - говорится в сообщении телеканала.
США обвиняют Иран и его сателлитов в почти полусотне обстрелов американских войск и военных баз в Ираке и Сирии и уже третий раз наносят ответные удары.
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СШАСирияВ миреМинистерство обороны СШАБлижний ВостокЛлойд ОстинКорпус стражей исламской революции
 
 
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