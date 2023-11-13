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"Ситуация сложная". Залужный признал реальное положение ВСУ на фронте - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 13.11.2023 (обновлено: 22:54 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909255246.html
"Ситуация сложная". Залужный признал реальное положение ВСУ на фронте
"Ситуация сложная". Залужный признал реальное положение ВСУ на фронте - РИА Новости, 13.11.2023
"Ситуация сложная". Залужный признал реальное положение ВСУ на фронте
Главком украинских войск Валерий Залужный в своем Telegram-канале заявил, что рассказал по телефону председателю объединенного комитета начальников штабов США... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T22:37
2023-11-13T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
валерий залужный
владимир путин
киев
сергей шойгу
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Главком украинских войск Валерий Залужный в своем Telegram-канале заявил, что рассказал по телефону председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о сложной ситуации на отдельных участках фронта, планах за зимний период и потребностях украинских войск. "Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевский, Купянский и Марьинский направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях", - говорится в сообщении.По его словам, также обсудили "планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях" украинских войск, вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762967.html
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в мире, сша, россия, валерий залужный, владимир путин, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Валерий Залужный, Владимир Путин, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Ситуация сложная". Залужный признал реальное положение ВСУ на фронте

Залужный пожаловался главе комитета начштабов США на сложную ситуацию на фронте

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Главком украинских войск Валерий Залужный в своем Telegram-канале заявил, что рассказал по телефону председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о сложной ситуации на отдельных участках фронта, планах за зимний период и потребностях украинских войск.
"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевский, Купянский и Марьинский направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях", - говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа
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По его словам, также обсудили "планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях" украинских войск, вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияВалерий ЗалужныйВладимир ПутинКиевСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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