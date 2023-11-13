https://ria.ru/20231113/sibir-1909110486.html

Эксперты рассказали о заметном увеличении авиарейсов в Сибирь

Эксперты рассказали о заметном увеличении авиарейсов в Сибирь - РИА Новости, 13.11.2023

Эксперты рассказали о заметном увеличении авиарейсов в Сибирь

Российские авиакомпании все активнее развивают региональные перевозки, что может увеличить турпоток на 40 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:53

2023-11-13T12:53

2023-11-13T12:53

туризм

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красноярск

москва

санкт-петербург

аэрофлот

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российские авиакомпании все активнее развивают региональные перевозки, что может увеличить турпоток на 40 процентов, сообщает АТОР. Так, группа "Аэрофлот" рассказала о планах по освоению маршрутов из Красноярска в 2024 году. Географию полетов из сибирского аэропорта летом планируют расширить до 33 направлений, девять из которых международные. По словам представителей перевозчика, это должно увеличить красноярский пассажиропоток группы компаний более чем на 40 процентов – до 1,9 миллиона пассажиров. Из них 1,2 миллиона полетят не в Москву и Санкт-Петербург.В зимнем расписании из Красноярска "Аэрофлот" повезет пассажиров по 24 маршрутам.Весной о росте перевозок в Сибири уже заявляла S7: рейсов из Новосибирска у нее стало больше, чем из столицы.Nordwind также будет больше летать в Сибирь, в частности из регионов – в Тюмень, Новокузнецк, Кемерово, Якутск и Омск, подсчитали эксперты ассоциации.Эксперты отмечают, что увеличивается число перелетов со стыковочными рейсами в восточных регионах России. Это позволит привлечь к поездкам туристов, которые раньше не летали.Крупные туроператоры говорят, что развитие региональных перевозок способно увеличить число авиапассажиров на 40 процентов. Также заметный рост может быть у жителей Сибири к путешествиям по странам Юго-Восточной Азии.

https://ria.ru/20231113/dengi-1908618819.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, красноярск, москва, санкт-петербург, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), s7 airlines