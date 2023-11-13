https://ria.ru/20231113/shag-1909041128.html

"Несколько метров": на Западе испугались одного шага Путина

"Несколько метров": на Западе испугались одного шага Путина - РИА Новости, 13.11.2023

"Несколько метров": на Западе испугались одного шага Путина

Предложение бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена принять Украину в НАТО без утраченных территорий позволит президенту России Владимиру... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T05:17

2023-11-13T05:17

2023-11-13T06:36

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Предложение бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена принять Украину в НАТО без утраченных территорий позволит президенту России Владимиру Путину проверить альянс на прочность, такую обеспокоенность высказал обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Питер Штурм."Такой шаг был бы равнозначен прямому вступлению НАТО в войну, поскольку альянс уверяет, что будет защищать каждый дюйм своей территории. (Президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину нужно будет лишь продвинуть свои войска на несколько метров на отдаленном участке фронта, чтобы таким образом без особого риска проверить прочность НАТО", — написал журналист.Штурм добавил, что, помимо опасности непосредственного конфликта с Москвой, такой шаг означал бы фактическое признание за Россией ее новых территорий.По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в военный блок. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если киевский режим не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.

https://ria.ru/20231113/razdel-1909036501.html

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