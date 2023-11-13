https://ria.ru/20231113/sf-1909078869.html
В Совфеде предложили расширить полномочия ФАС по ГСМ
В Совфеде предложили расширить полномочия ФАС по ГСМ - РИА Новости, 13.11.2023
В Совфеде предложили расширить полномочия ФАС по ГСМ
Необходимо расширить полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части плановых и внеплановых проверок поставщиков и производителей горюче-смазочных... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:54
2023-11-13T10:54
2023-11-13T10:54
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Необходимо расширить полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части плановых и внеплановых проверок поставщиков и производителей горюче-смазочных материалов (ГСМ), заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. "Уже в ближайшее время его (механизм контроля — ред.) надо усовершенствовать несколькими способами. Первое - расширением полномочий Федеральной антимонопольной службы по проведению плановых и внеплановых надзорных мероприятий в отношении производителей и поставщиков горюче-смазочных материалов. Сейчас ФАС может проводить проверку по согласованию с надзорными органами", - сказал он. Двойных объяснил, что каждый год перед уборочной и посевной кампанией проводится заседание штаба с профильными ведомствами, где обсуждается план регионов, их потребности в ГСМ, способы не допустить скачкообразный рост цен на ГСМ и другие спекуляции. "Как обычно работает механизм контроля? ФАС проверяет участников рынка на предмет картельных сговоров, необоснованных увеличений цен, на создание искусственного дефицита. В этом году в связи с изменением цены национальной валюты и снижением российского экспорта из-за разрыва ряда цепочек этот механизм в полной мере не сработал", - подчеркнул парламентарий. Двойных также отметил, что необходимо обратить особое внимание на прекращение серого экспорта ГСМ. Отдельно сенатор подчеркнул, что причиной дефицита и роста цен на ГСМ стало совпадение по срокам плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов - надо сделать так, чтобы "в период уборочной и посевной кампаний массовых уходов на плановый ремонт не было". "Не хочу называть это "идеальным штормом", но в этом году целый ряд факторов совпали и привели именно к таким последствиям. Это совершенно точно не снимает ответственности ни с нас, ни с регионов. Задача - оперативно сделать выводы, чтобы такая ситуация не повторилась", - сказал Двойных, отвечая на вопрос, почему в этом году сроки ремонта НПЗ совпали. Сенатор также считает, что необходимо обеспечить своевременную перевозку ГСМ железнодорожным транспортом, "поскольку баланс в регионе не всегда дает результат". "Протяженность целого ряда регионов – сотни километров. Бывает, энергетики нам докладывают, что в регионе нужный объем есть, а сельхозпроизводители говорят, что в целом по региону он есть, только в том районе и в той транспортной доступности, в которых они работают, он отсутствует. Поэтому здесь необходимо переходить к большей детализации. Когда есть профицит - проблем не возникает, а этот год показал обратное", - заключил Двойных.
https://ria.ru/20231113/gsm-1909073064.html
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), совет федерации рф, общество
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Совет Федерации РФ, Общество
В Совфеде предложили расширить полномочия ФАС по ГСМ
Двойных: необходимо расширить полномочия ФАС в части проверок по ГСМ
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Необходимо расширить полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части плановых и внеплановых проверок поставщиков и производителей горюче-смазочных материалов (ГСМ), заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных
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"Уже в ближайшее время его (механизм контроля — ред.) надо усовершенствовать несколькими способами. Первое - расширением полномочий Федеральной антимонопольной службы по проведению плановых и внеплановых надзорных мероприятий в отношении производителей и поставщиков горюче-смазочных материалов. Сейчас ФАС может проводить проверку по согласованию с надзорными органами", - сказал он.
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Двойных объяснил, что каждый год перед уборочной и посевной кампанией проводится заседание штаба с профильными ведомствами, где обсуждается план регионов, их потребности в ГСМ, способы не допустить скачкообразный рост цен на ГСМ и другие спекуляции.
"Как обычно работает механизм контроля? ФАС проверяет участников рынка на предмет картельных сговоров, необоснованных увеличений цен, на создание искусственного дефицита. В этом году в связи с изменением цены национальной валюты и снижением российского экспорта из-за разрыва ряда цепочек этот механизм в полной мере не сработал", - подчеркнул парламентарий.
Двойных также отметил, что необходимо обратить особое внимание на прекращение серого экспорта ГСМ. Отдельно сенатор подчеркнул, что причиной дефицита и роста цен на ГСМ стало совпадение по срокам плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов - надо сделать так, чтобы "в период уборочной и посевной кампаний массовых уходов на плановый ремонт не было".
"Не хочу называть это "идеальным штормом", но в этом году целый ряд факторов совпали и привели именно к таким последствиям. Это совершенно точно не снимает ответственности ни с нас, ни с регионов. Задача - оперативно сделать выводы, чтобы такая ситуация не повторилась", - сказал Двойных, отвечая на вопрос, почему в этом году сроки ремонта НПЗ совпали.
Сенатор также считает, что необходимо обеспечить своевременную перевозку ГСМ железнодорожным транспортом, "поскольку баланс в регионе не всегда дает результат".
"Протяженность целого ряда регионов – сотни километров. Бывает, энергетики нам докладывают, что в регионе нужный объем есть, а сельхозпроизводители говорят, что в целом по региону он есть, только в том районе и в той транспортной доступности, в которых они работают, он отсутствует. Поэтому здесь необходимо переходить к большей детализации. Когда есть профицит - проблем не возникает, а этот год показал обратное", - заключил Двойных.
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