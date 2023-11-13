https://ria.ru/20231113/sboi-1909142913.html

Пользователи Промсвязьбанка жалуются на сбои в работе мобильного приложения

Пользователи Промсвязьбанка жалуются на сбои в работе мобильного приложения - РИА Новости, 13.11.2023

Пользователи Промсвязьбанка жалуются на сбои в работе мобильного приложения

Пользователи Промсвязьбанка (ПСБ) в России, а также в Литве жалуются на сбои в работе приложения и сайта банка, свидетельствуют данные детектора сбоев... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:30

2023-11-13T14:30

2023-11-13T14:30

россия

москва

промсвязьбанк

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пользователи Промсвязьбанка (ПСБ) в России, а также в Литве жалуются на сбои в работе приложения и сайта банка, свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar. По состоянию на 14.19 были зафиксированы 164 такие жалобы. Больше всего на сбои жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вильнюса, Волгограда и Новосибирска.

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россия, москва, промсвязьбанк