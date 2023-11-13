Рейтинг@Mail.ru
Пользователи Промсвязьбанка жалуются на сбои в работе мобильного приложения - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/sboi-1909142913.html
Пользователи Промсвязьбанка жалуются на сбои в работе мобильного приложения
Пользователи Промсвязьбанка жалуются на сбои в работе мобильного приложения - РИА Новости, 13.11.2023
Пользователи Промсвязьбанка жалуются на сбои в работе мобильного приложения
Пользователи Промсвязьбанка (ПСБ) в России, а также в Литве жалуются на сбои в работе приложения и сайта банка, свидетельствуют данные детектора сбоев... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:30
2023-11-13T14:30
россия
москва
промсвязьбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пользователи Промсвязьбанка (ПСБ) в России, а также в Литве жалуются на сбои в работе приложения и сайта банка, свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar. По состоянию на 14.19 были зафиксированы 164 такие жалобы. Больше всего на сбои жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вильнюса, Волгограда и Новосибирска.
https://ria.ru/20231113/sberbank-1909130883.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_fcd0a1da377d434ff9a2a12ae5418af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, промсвязьбанк
Россия, Москва, Промсвязьбанк
Пользователи Промсвязьбанка жалуются на сбои в работе мобильного приложения

Пользователи ПСБ жалуются на сбои в работе приложения и сайта банка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пользователи Промсвязьбанка (ПСБ) в России, а также в Литве жалуются на сбои в работе приложения и сайта банка, свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar.
По состоянию на 14.19 были зафиксированы 164 такие жалобы.
Больше всего на сбои жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вильнюса, Волгограда и Новосибирска.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
"Сбер" сообщил о восстановлении работы сервисов "Сбербанк Онлайн"
Вчера, 14:06
 
РоссияМоскваПромсвязьбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала