https://ria.ru/20231113/rossiya-1909120372.html

Выборы президента России могут назначить на 17 марта, сообщил источник

Выборы президента России могут назначить на 17 марта, сообщил источник - РИА Новости, 13.11.2023

Выборы президента России могут назначить на 17 марта, сообщил источник

Совет Федерации может назначить дату выборов президента через месяц — предположительно, на 17 марта 2024 года, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:27

2023-11-13T13:27

2023-11-13T14:35

политика

россия

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общество

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совет Федерации может назначить дату выборов президента через месяц — предположительно, на 17 марта 2024 года, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Совет Федерации на заседании 13 декабря может объявить дату выборов президента России", — сказал собеседник агентства.Выборы президента России пройдут в следующем году. Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении баллотироваться на этот пост Владимир Путин пока не заявлял.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вряд ли кто-то сможет соперничать с нынешним главой государства в электоральном плане. По его словам, сегодня при беспрецедентной консолидации общества вокруг президента Путин — "абсолютно лидирующий политик". Песков отметил, что это "та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить".

https://ria.ru/20231109/putin-1908423462.html

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политика, россия, совет федерации рф, общество, дмитрий песков, владимир путин