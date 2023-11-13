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Выборы президента России могут назначить на 17 марта, сообщил источник - РИА Новости, 13.11.2023
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13:27 13.11.2023 (обновлено: 14:35 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/rossiya-1909120372.html
Выборы президента России могут назначить на 17 марта, сообщил источник
Выборы президента России могут назначить на 17 марта, сообщил источник - РИА Новости, 13.11.2023
Выборы президента России могут назначить на 17 марта, сообщил источник
Совет Федерации может назначить дату выборов президента через месяц — предположительно, на 17 марта 2024 года, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:27
2023-11-13T14:35
политика
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совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совет Федерации может назначить дату выборов президента через месяц — предположительно, на 17 марта 2024 года, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Совет Федерации на заседании 13 декабря может объявить дату выборов президента России", — сказал собеседник агентства.Выборы президента России пройдут в следующем году. Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении баллотироваться на этот пост Владимир Путин пока не заявлял.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вряд ли кто-то сможет соперничать с нынешним главой государства в электоральном плане. По его словам, сегодня при беспрецедентной консолидации общества вокруг президента Путин — "абсолютно лидирующий политик". Песков отметил, что это "та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить".
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политика, россия, совет федерации рф, общество, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Общество, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Выборы президента России могут назначить на 17 марта, сообщил источник

Совфед может назначить дату выборов президента России на 17 марта

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкГолосование на выборном участке
Голосование на выборном участке - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совет Федерации может назначить дату выборов президента через месяц — предположительно, на 17 марта 2024 года, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
«
"Совет Федерации на заседании 13 декабря может объявить дату выборов президента России", — сказал собеседник агентства.

По конституции президентские выборы назначает Совет Федерации. Соответствующее решение верхняя палата парламента должна принять не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Выборы президента России пройдут в следующем году. Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении баллотироваться на этот пост Владимир Путин пока не заявлял.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вряд ли кто-то сможет соперничать с нынешним главой государства в электоральном плане. По его словам, сегодня при беспрецедентной консолидации общества вокруг президента Путин — "абсолютно лидирующий политик". Песков отметил, что это "та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить".
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