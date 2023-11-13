Глава "Рособоронэкспорта" заявил о высоком уровне портфеля заказов
Михеев оценил портфель заказов "Рособоронэкспорта" в 50 миллиардов долларов
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" стабильно держится на высоком уровне около 50 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев накануне открытия выставки Dubai Airshow 2023.
"Портфель заказов Рособоронэкспорта стабильно держится на высоком уровне около 50 миллиардов долларов. Сегодня компания активно работает над заключением в том числе долгосрочных контрактов для обеспечения загрузки российских предприятий после насыщения потребностей внутреннего рынка. Страны Ближнего Востока традиционно занимают значительную долю в портфеле заказов Рособоронэкспорта, она составляет от 40 до 50% от общего объема. Мы рассчитываем на его рост в первую очередь не в долевом, а в абсолютном отношении, учитывая активную работу в других регионах мира. В первую очередь, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Михеев.
Он подчеркнул, что главным драйвером роста до конца десятилетия "Рособоронэкспорт" видит технологическое сотрудничество – совместную работу с партнерами по разработке и производству высокотехнологичной продукции.