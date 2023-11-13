https://ria.ru/20231113/rosoboroneksport-1909096461.html

Глава "Рособоронэкспорта" заявил о высоком уровне портфеля заказов

Глава "Рособоронэкспорта" заявил о высоком уровне портфеля заказов - РИА Новости, 13.11.2023

Глава "Рособоронэкспорта" заявил о высоком уровне портфеля заказов

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" стабильно держится на высоком уровне около 50 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости генеральный директор компании... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:59

2023-11-13T11:59

2023-11-13T11:59

экономика

александр михеев

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" стабильно держится на высоком уровне около 50 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев накануне открытия выставки Dubai Airshow 2023. "Портфель заказов Рособоронэкспорта стабильно держится на высоком уровне около 50 миллиардов долларов. Сегодня компания активно работает над заключением в том числе долгосрочных контрактов для обеспечения загрузки российских предприятий после насыщения потребностей внутреннего рынка. Страны Ближнего Востока традиционно занимают значительную долю в портфеле заказов Рособоронэкспорта, она составляет от 40 до 50% от общего объема. Мы рассчитываем на его рост в первую очередь не в долевом, а в абсолютном отношении, учитывая активную работу в других регионах мира. В первую очередь, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Михеев. Он подчеркнул, что главным драйвером роста до конца десятилетия "Рособоронэкспорт" видит технологическое сотрудничество – совместную работу с партнерами по разработке и производству высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20230220/rosoboroneksport-1853102717.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, александр михеев, рособоронэкспорт