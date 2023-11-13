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Шойгу высоко оценил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО - РИА Новости, 13.11.2023
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00:45 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/rkhbz-1909029881.html
Шойгу высоко оценил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО
Шойгу высоко оценил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО - РИА Новости, 13.11.2023
Шойгу высоко оценил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T00:45
2023-11-13T00:45
россия
украина
сергей шойгу
войска рхбз
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты, отметив, что военные войск РХБЗ успешно решают задачи в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующий приказ с поздравлением опубликован в Telegram-канале Минобороны России. "Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты ... Сегодня личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты ... успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в приказе. По его словам, военнослужащие РХБЗ неизменно демонстрируют высокий профессионализм, решительность и отвагу, мужественно и самоотверженно выполняют воинский долг. Шойгу выразил уверенность, что войска будут и впредь оставаться надежной опорой России, приумножат ее "славные ратные традиции". Кроме того, он поблагодарил военных за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья и дальнейших достижений. Войска радиационной, химической и биологической защиты – специальные войска в Вооруженных Силах России, предназначенные для защиты ВС от воздействия оружия массового поражения и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники. В настоящее время личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты принимает непосредственное участие в специальной военной операции (СВО). День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
https://ria.ru/20231105/razvedka-1907514809.html
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россия, украина, сергей шойгу, войска рхбз, безопасность
Россия, Украина, Сергей Шойгу, Войска РХБЗ, Безопасность
Шойгу высоко оценил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО

Шойгу: личный состав войск РХБЗ успешно решает задачи в ходе СВО

© РИА Новости / Константин Морозов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Константин Морозов
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Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты, отметив, что военные войск РХБЗ успешно решают задачи в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Соответствующий приказ с поздравлением опубликован в Telegram-канале Минобороны России.
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"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты ... Сегодня личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты ... успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в приказе.
По его словам, военнослужащие РХБЗ неизменно демонстрируют высокий профессионализм, решительность и отвагу, мужественно и самоотверженно выполняют воинский долг. Шойгу выразил уверенность, что войска будут и впредь оставаться надежной опорой России, приумножат ее "славные ратные традиции". Кроме того, он поблагодарил военных за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья и дальнейших достижений.
Войска радиационной, химической и биологической защиты – специальные войска в Вооруженных Силах России, предназначенные для защиты ВС от воздействия оружия массового поражения и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники. В настоящее время личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты принимает непосредственное участие в специальной военной операции (СВО).
День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
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