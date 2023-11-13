https://ria.ru/20231113/rkhbz-1909029881.html

Шойгу высоко оценил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО

Шойгу высоко оценил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО - РИА Новости, 13.11.2023

Шойгу высоко оценил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T00:45

2023-11-13T00:45

2023-11-13T00:45

россия

украина

сергей шойгу

войска рхбз

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты, отметив, что военные войск РХБЗ успешно решают задачи в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующий приказ с поздравлением опубликован в Telegram-канале Минобороны России. "Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты ... Сегодня личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты ... успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в приказе. По его словам, военнослужащие РХБЗ неизменно демонстрируют высокий профессионализм, решительность и отвагу, мужественно и самоотверженно выполняют воинский долг. Шойгу выразил уверенность, что войска будут и впредь оставаться надежной опорой России, приумножат ее "славные ратные традиции". Кроме того, он поблагодарил военных за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья и дальнейших достижений. Войска радиационной, химической и биологической защиты – специальные войска в Вооруженных Силах России, предназначенные для защиты ВС от воздействия оружия массового поражения и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники. В настоящее время личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты принимает непосредственное участие в специальной военной операции (СВО). День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

https://ria.ru/20231105/razvedka-1907514809.html

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россия, украина, сергей шойгу, войска рхбз, безопасность