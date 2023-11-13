https://ria.ru/20231113/rf-1909080283.html

Бондарев заявил, что производство Checkmate повысит боевой потенциал России

Бондарев заявил, что производство Checkmate повысит боевой потенциал России - РИА Новости, 13.11.2023

Бондарев заявил, что производство Checkmate повысит боевой потенциал России

Производство нового типа самолетов повысит боевой потенциал России на фоне роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90, заявил первый замглавы оборонного... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:58

2023-11-13T10:58

2023-11-13T15:43

безопасность

технологии

россия

виктор бондарев

ростех

совет федерации рф

су-35

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Производство нового типа самолетов повысит боевой потенциал России на фоне роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram, говоря об истребителе пятого поколения Checkmate. В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow — 2023. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow — 2021. "Производство нового типа боевых самолетов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России на фоне продолжающего роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90 в результате успешного их применения в СВО", — написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов. "Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году", — написал политик. Установочная партия — первая предсерийная партия, по которой оценивается соответствие выпущенных образцов техническим характеристикам, подтверждается готовность производства к выпуску продукции в заданных объемах.Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха").

https://ria.ru/20231113/checkmate-1909051629.html

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безопасность, технологии, россия, виктор бондарев, ростех, совет федерации рф, су-35, ка-52 "аллигатор", т-90