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Бондарев заявил, что производство Checkmate повысит боевой потенциал России - РИА Новости, 13.11.2023
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10:58 13.11.2023 (обновлено: 15:43 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/rf-1909080283.html
Бондарев заявил, что производство Checkmate повысит боевой потенциал России
Бондарев заявил, что производство Checkmate повысит боевой потенциал России - РИА Новости, 13.11.2023
Бондарев заявил, что производство Checkmate повысит боевой потенциал России
Производство нового типа самолетов повысит боевой потенциал России на фоне роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90, заявил первый замглавы оборонного... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:58
2023-11-13T15:43
безопасность
технологии
россия
виктор бондарев
ростех
совет федерации рф
су-35
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Производство нового типа самолетов повысит боевой потенциал России на фоне роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram, говоря об истребителе пятого поколения Checkmate. В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow — 2023. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow — 2021. &quot;Производство нового типа боевых самолетов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России на фоне продолжающего роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90 в результате успешного их применения в СВО&quot;, — написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов. "Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году", — написал политик. Установочная партия — первая предсерийная партия, по которой оценивается соответствие выпущенных образцов техническим характеристикам, подтверждается готовность производства к выпуску продукции в заданных объемах.Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха").
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безопасность, технологии, россия, виктор бондарев, ростех, совет федерации рф, су-35, ка-52 "аллигатор", т-90
Безопасность, Технологии, Россия, Виктор Бондарев, Ростех, Совет Федерации РФ, Су-35, Ка-52 "Аллигатор", Т-90
Бондарев заявил, что производство Checkmate повысит боевой потенциал России

Бондарев: производство самолетов типа Checkmate повысит боевой потенциал РФ

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Производство нового типа самолетов повысит боевой потенциал России на фоне роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram, говоря об истребителе пятого поколения Checkmate.
В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow — 2023. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow — 2021.
«

"Производство нового типа боевых самолетов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России на фоне продолжающего роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90 в результате успешного их применения в СВО", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов. "Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году", — написал политик.
Установочная партия — первая предсерийная партия, по которой оценивается соответствие выпущенных образцов техническим характеристикам, подтверждается готовность производства к выпуску продукции в заданных объемах.
Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха").
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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БезопасностьТехнологииРоссияВиктор БондаревРостехСовет Федерации РФСу-35Ка-52 "Аллигатор"Т-90
 
 
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