Бондарев заявил, что производство Checkmate повысит боевой потенциал России
Бондарев: производство самолетов типа Checkmate повысит боевой потенциал РФ
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Производство нового типа самолетов повысит боевой потенциал России на фоне роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram, говоря об истребителе пятого поколения Checkmate.
В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow — 2023. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow — 2021.
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"Производство нового типа боевых самолетов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России на фоне продолжающего роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90 в результате успешного их применения в СВО", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов. "Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году", — написал политик.
Установочная партия — первая предсерийная партия, по которой оценивается соответствие выпущенных образцов техническим характеристикам, подтверждается готовность производства к выпуску продукции в заданных объемах.
Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха").