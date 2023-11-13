https://ria.ru/20231113/regiony-1909091529.html

Сенатор заявил о колоссальном аграрном потенциале новых регионов

Сенатор заявил о колоссальном аграрном потенциале новых регионов - РИА Новости, 13.11.2023

Сенатор заявил о колоссальном аграрном потенциале новых регионов

У новых российских регионов колоссальный потенциал в аграрной сфере, прежде всего в растениеводстве, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совета... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:35

2023-11-13T11:35

2023-11-13T11:35

экономика

запорожская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799684346_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_2afaad5685d327f8e67e29a81829ff05.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. У новых российских регионов колоссальный потенциал в аграрной сфере, прежде всего в растениеводстве, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных. "Всегда важно смотреть динамику, а не только абсолютные цифры. Потенциал у регионов колоссальный, прежде всего в сфере растениеводства. Так, по зерновым динамика роста в этом году составила 26% в объёмах производства. Это хороший показатель", - сказал Двойных. Сенатор отметил, что ситуация в ДНР и ЛНР сильно отличается от ситуации в Херсонской и Запорожской областях. По его словам, это связано и с изменением линии боевого соприкосновения и с оформлением прав собственности на земельные участки. "Если в Донецкой и Луганской Народных Республиках были сохранены и воссозданы имущественные базы, понятно, кто является собственником земель и кто отвечает за их ввод в сельскохозяйственный оборот, то с Херсонской и Запорожской областями ситуация сложнее. Новые регионы попросили у палаты, в частности у (председателя Совета Федерации) Валентины Ивановны Матвиенко, помощь с постановкой на кадастровый учёт и вводом в сельхозоборот целого ряда земель", - подчеркнул Двойных. Он добавил, что постановка на кадастровый учёт позволит федеральным госпрограммам действовать и в новых регионах. Все эти программы готовились исходя из того, что земля "должна иметь понятного собственника, который соответствует критериям", отметил парламентарий. "Председатель Совета Федерации абсолютно справедливо отметила: надо смотреть, кто эти собственники, поскольку по целому ряду активов могут быть компании, находящиеся в недружественных странах, которые финансируют ВСУ. Поэтому задача в Херсонской и Запорожской областях - навести порядок. Этот вопрос был задан на правительственном часе и руководителю Росреестра, который подчеркнул, что отдельные деньги у Росреестра на это есть. То есть сейчас начнётся большая инвентаризация, необходимо будет определить, где находятся неразграниченные земли государственной собственности, где есть собственники. После чего у этих предприятий и муниципалитетов будет право входить в государственные программы", - сообщил Двойных. "Со следующего года на воссоединенных территориях будет реализовываться программа "Земля". Это федеральная программа, которая предполагает постановку конкретного участка на кадастровый учет и ввод его в сельскохозяйственный оборот. После чего муниципалитет может определить фермера или предприятие, которые будет заниматься этой землей", - заключил политик.

https://ria.ru/20231110/vinogradniki-1908676764.html

https://ria.ru/20231107/nauka-1907004845.html

https://ria.ru/20231106/zaporozhe-1907664121.html

запорожская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, запорожская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , совет федерации рф