Германия передаст Украине две системы ПВО IRIS-T
Посол Германии: ФРГ передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T до конца года
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Германия передаст Украине две дополнительные системы ПВО IRIS-T до конца года, сообщает украинское издание New Voice со ссылкой на немецкого посла в Киеве Мартина Йегера.
"Мы будем предоставлять дополнительные системы ПВО, здесь будут и Patriot, и IRIS-Т, их планируется пять - имеется в виду (полноценных) систем с радаром, командными пунктами и так далее... Сейчас три системы (IRIS-Т) развернуты (на Украине), а планируется пять на конец года", - приводит его слова украинское издание.
В октябре минобороны ФРГ заявило, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро, в рамках него она направит дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.