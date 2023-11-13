https://ria.ru/20231113/pomosch-1909163506.html

МИД ФРГ пообещал расширить объем помощи Украине

МИД ФРГ пообещал расширить объем помощи Украине - РИА Новости, 13.11.2023

МИД ФРГ пообещал расширить объем помощи Украине

Несмотря на ряд кризисов и конфликтов во всем мире, Запад намерен увеличить помощь Украине, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:33

2023-11-13T15:33

2023-11-13T15:58

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БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Несмотря на ряд кризисов и конфликтов во всем мире, Запад намерен увеличить помощь Украине, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза. "Мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но будем также развивать и увеличивать её, в том числе и со стороны ФРГ", - заявила Бербок, чья речь транслировалась на сайте Европейской Комиссии. По ее словам, помощь Киеву будет продолжена вопреки вспыхнувшим во всем мире кризисам и конфликтам. Политик уточнила, что это, среди прочего, касается анонсированного ранее пакета зимней помощи, в рамках которого Германия и ряд других стран уже поставили Украине дополнительные системы ПВО для создания "оборонительного зонта". "Но и на следующий год наша помощь будет значительно расширена", - добавила Бербок. В конце октября канцлер Германии заявил, что Евросоюзу требуется изменить приоритеты в своём бюджете для того, чтобы совместить помощь Украине и реализацию иных задач. Шольц тогда добавил, что верит в то, что такое решение будет принято, несмотря на различный взгляд ряда стран ЕС на этот вопрос. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Данная тема будет обсуждаться на заседаниях в понедельник и вторник глав МИД и минобороны европейского сообщества, однако пока единое решение стран союза по этим направлениям не просматривается.

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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в мире, украина, анналена бербок, германия, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз