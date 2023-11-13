https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909040963.html

На Западе растет разочарование в контрнаступлении ВСУ, сообщил Полянский

На Западе растет разочарование в контрнаступлении ВСУ, сообщил Полянский - РИА Новости, 13.11.2023

На Западе растет разочарование в контрнаступлении ВСУ, сообщил Полянский

"Контрнаступление" вооруженных сил Украины вопреки ожиданиям Запада "мягко говоря, не продвигается", понимание этого растет среди западных политиков, заявил РИА РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T05:14

2023-11-13T05:14

2023-11-13T05:14

россия

киев

украина

дмитрий полянский

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

оон

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ООН, 13 ноя - РИА Новости. "Контрнаступление" вооруженных сил Украины вопреки ожиданиям Запада "мягко говоря, не продвигается", понимание этого растет среди западных политиков, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Я думаю, что западные СМИ просто подхватили очевидные вещи, которые мы наблюдаем уже довольно давно. Украинское контрнаступление, так называемое контрнаступление, мягко говоря, не продвигается. На него было возложено слишком, слишком много ожиданий. Но ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад, стоящий за киевским режимом", - сказал Полянский. При этом он отметил, что ожидания Запада по украинскому "контрнаступлению" не оправдали надежд не случайно - все благодаря большой и кропотливой работе российских военных. Провал украинской операции, вероятно, стал неожиданностью для ряда западных журналистов и обозревателей, которые ставили на победу Владимира Зеленского. РФ же была убеждена, что для этого нет никаких оснований. "Я думаю, все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу", - добавил Полянский. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html

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россия, киев, украина, дмитрий полянский, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон