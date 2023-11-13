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В Ульяновске злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф - РИА Новости, 13.11.2023
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14:01 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/podzhog-1909129494.html
В Ульяновске злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф
В Ульяновске злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф - РИА Новости, 13.11.2023
В Ульяновске злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф
Неизвестные попытались поджечь релейный шкаф в районе железнодорожной станции Ульяновск-2, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов, сообщили РИА... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:01
2023-11-13T14:01
происшествия
ульяновск
ульяновская область
россия
куйбышевская железная дорога
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САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные попытались поджечь релейный шкаф в районе железнодорожной станции Ульяновск-2, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги. "Двенадцатого ноября 2023 года была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме", - рассказала собеседница агентства. В пресс-службе напомнили, что за подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность граждан. О подозрительных действиях или лицах на объектах железного транспорта просят сообщать в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД". Поджог релейных шкафов расценивается как диверсия (статья 281 УК РФ). Поджигателю может грозить лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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происшествия, ульяновск, ульяновская область, россия, куйбышевская железная дорога
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Россия, Куйбышевская железная дорога
В Ульяновске злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф

В Ульяновске злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Fotolia / myskina6
Вид Ульяновска. Архивное фото
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САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные попытались поджечь релейный шкаф в районе железнодорожной станции Ульяновск-2, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги.
"Двенадцатого ноября 2023 года была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме", - рассказала собеседница агентства.
В пресс-службе напомнили, что за подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность граждан. О подозрительных действиях или лицах на объектах железного транспорта просят сообщать в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД".
Поджог релейных шкафов расценивается как диверсия (статья 281 УК РФ). Поджигателю может грозить лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.
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