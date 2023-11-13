https://ria.ru/20231113/podzhog-1909129494.html

В Ульяновске злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф

В Ульяновске злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф - РИА Новости, 13.11.2023

В Ульяновске злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф

Неизвестные попытались поджечь релейный шкаф в районе железнодорожной станции Ульяновск-2, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов, сообщили РИА... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:01

2023-11-13T14:01

2023-11-13T14:01

происшествия

ульяновск

ульяновская область

россия

куйбышевская железная дорога

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САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные попытались поджечь релейный шкаф в районе железнодорожной станции Ульяновск-2, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги. "Двенадцатого ноября 2023 года была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме", - рассказала собеседница агентства. В пресс-службе напомнили, что за подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность граждан. О подозрительных действиях или лицах на объектах железного транспорта просят сообщать в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД". Поджог релейных шкафов расценивается как диверсия (статья 281 УК РФ). Поджигателю может грозить лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

ульяновск

ульяновская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ульяновск, ульяновская область, россия, куйбышевская железная дорога