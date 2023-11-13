https://ria.ru/20231113/pinchuk-1909200491.html

Музыкант Пинчук рассказал о победе в международном конкурсе саксофонистов

Музыкант Пинчук рассказал о победе в международном конкурсе саксофонистов - РИА Новости, 13.11.2023

Музыкант Пинчук рассказал о победе в международном конкурсе саксофонистов

Семнадцатилетний победитель восьмого Международного конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса Дмитрий Пинчук рассказал РИА Новости, что победа стала для него... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:51

2023-11-13T17:51

2023-11-13T18:00

культура

россия

михаил казаков

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Семнадцатилетний победитель восьмого Международного конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса Дмитрий Пинчук рассказал РИА Новости, что победа стала для него приятным сюрпризом — он думал, что в его возрасте это невозможно. Конкурс саксофонистов имени Сакса проходил в бельгийском городе Динан с 31 октября по 11 ноября. В нем участвовали 264 музыканта из 19 стран мира. Россию в финале конкурса, кроме Дмитрия Пинчука, представляли также Владимир Пецкус и Михаил Казаков — выпускники Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. "Этот конкурс для меня самый престижный. С детства я мечтал принять участие. Победа для меня была большим сюрпризом. Своим выступлением я был очень доволен. Думал, что в таком возрасте это невозможно, первый раз приехал – и сразу победил. Я очень надеялся войти в тройку, но когда узнал, что победил, был приятно удивлен", - рассказал Пинчук. По его словам, конкуренция на конкурсе была очень высокой: было три тура, и в каждом из них были исполнители высокого уровня. Музыкант подчеркнул, что, по его мнению, ребята из России были "на голову выше всех остальных", а участник Владимир Пецкус, занявший шестое место, заслуживал более высоких оценок. Однако, несмотря на конкуренцию, атмосфера на конкурсе, по его словам, была дружественной. "Это было не как спортивное состязание, а как приятное времяпровождение", - отметил Пинчук. Музыкант также рассказал о своей подготовке к конкурсу: он ждал его около восьми лет, а готовиться начал чуть меньше года назад. "Мои родные не ездили со мной, но они следили за трансляцией, поддерживали меня, все знали", - добавил Пинчук. Вместе с ним на конкурс приехала его девушка Анастасия, она была в зале и стала первой, с кем музыкант разделил радость своей победы.

https://ria.ru/20231110/motivatcia-detey-1908111757.html

https://ria.ru/20231101/noyabr_zaryade-1906654988.html

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россия, михаил казаков