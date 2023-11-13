https://ria.ru/20231113/peskov-1909105198.html

Песков прокомментировал возможный разговор Путина с Эрдоганом

Песков прокомментировал возможный разговор Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 13.11.2023

Песков прокомментировал возможный разговор Путина с Эрдоганом

Разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но такое общение обычно согласовывается "за часы",... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:25

2023-11-13T12:25

2023-11-13T12:26

политика

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но такое общение обычно согласовывается "за часы", поэтому проблем не возникнет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил РИА Новости, что Эрдоган с понедельника возобновит "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами по Газе, возможны переговоры с президентом России. "Нет, пока не встал в график президента такой разговор. Но разговоры на высшем уровне у нас с турецкой стороной согласовываются буквально за часы, поэтому никакой проблемы здесь не возникнет. А повестка дня подобных разговоров всегда обширна, это связано с очень широким спектром развития наших двусторонних отношений", - сообщил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения турецкой стороны.

https://ria.ru/20231113/polsha-1909104288.html

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политика, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков