https://ria.ru/20231113/peskov-1909105198.html
Песков прокомментировал возможный разговор Путина с Эрдоганом
Песков прокомментировал возможный разговор Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 13.11.2023
Песков прокомментировал возможный разговор Путина с Эрдоганом
Разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но такое общение обычно согласовывается "за часы",... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:25
2023-11-13T12:25
2023-11-13T12:26
политика
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907463212_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_cad11d4d6e04b5dcc1e11f83bce95e77.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но такое общение обычно согласовывается "за часы", поэтому проблем не возникнет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил РИА Новости, что Эрдоган с понедельника возобновит "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами по Газе, возможны переговоры с президентом России. "Нет, пока не встал в график президента такой разговор. Но разговоры на высшем уровне у нас с турецкой стороной согласовываются буквально за часы, поэтому никакой проблемы здесь не возникнет. А повестка дня подобных разговоров всегда обширна, это связано с очень широким спектром развития наших двусторонних отношений", - сообщил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения турецкой стороны.
https://ria.ru/20231113/polsha-1909104288.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907463212_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_8ebeef7cfea95720e9ffdc2f2c2ca71a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возможный разговор Путина с Эрдоганом
Песков: беседы с Эрдоганом сейчас нет в графике Путина