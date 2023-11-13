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Песков прокомментировал возможный разговор Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 13.11.2023
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12:25 13.11.2023 (обновлено: 12:26 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/peskov-1909105198.html
Песков прокомментировал возможный разговор Путина с Эрдоганом
Песков прокомментировал возможный разговор Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 13.11.2023
Песков прокомментировал возможный разговор Путина с Эрдоганом
Разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но такое общение обычно согласовывается "за часы",... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:25
2023-11-13T12:26
политика
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но такое общение обычно согласовывается "за часы", поэтому проблем не возникнет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил РИА Новости, что Эрдоган с понедельника возобновит "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами по Газе, возможны переговоры с президентом России. "Нет, пока не встал в график президента такой разговор. Но разговоры на высшем уровне у нас с турецкой стороной согласовываются буквально за часы, поэтому никакой проблемы здесь не возникнет. А повестка дня подобных разговоров всегда обширна, это связано с очень широким спектром развития наших двусторонних отношений", - сообщил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения турецкой стороны.
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политика, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возможный разговор Путина с Эрдоганом

Песков: беседы с Эрдоганом сейчас нет в графике Путина

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но такое общение обычно согласовывается "за часы", поэтому проблем не возникнет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил РИА Новости, что Эрдоган с понедельника возобновит "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами по Газе, возможны переговоры с президентом России.
«
"Нет, пока не встал в график президента такой разговор. Но разговоры на высшем уровне у нас с турецкой стороной согласовываются буквально за часы, поэтому никакой проблемы здесь не возникнет. А повестка дня подобных разговоров всегда обширна, это связано с очень широким спектром развития наших двусторонних отношений", - сообщил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения турецкой стороны.
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ПолитикаРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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