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Источник: Эрдоган вскоре может провести переговоры с Путиным по Газе - РИА Новости, 13.11.2023
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07:02 13.11.2023 (обновлено: 07:03 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/peregovory-1909046071.html
Источник: Эрдоган вскоре может провести переговоры с Путиным по Газе
Источник: Эрдоган вскоре может провести переговоры с Путиным по Газе - РИА Новости, 13.11.2023
Источник: Эрдоган вскоре может провести переговоры с Путиным по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с понедельника возобновит "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами по Газе, возможны переговоры с президентом России... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T07:02
2023-11-13T07:03
израиль
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с понедельника возобновит "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами по Газе, возможны переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Господин президент (Тайип Эрдоган) после саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) возобновить свою традиционную "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами по теме урегулирования ситуации в Газе", - сообщил собеседник агентства. На вопрос о вероятности телефонных переговорах лидеров Турции и России, источник отметил, что они не исключены. "Вполне вероятно, что господин президент обсудит с российским лидером (Владимиром Путиным) ситуацию в регионе. Конечно же, и актуальную двустороннюю повестку, учитывая активное сотрудничество стран во многих областях", - подчеркнул источник. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231024/krizis-1905006764.html
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израиль, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Источник: Эрдоган вскоре может провести переговоры с Путиным по Газе

Эрдоган вскоре может провести переговоры с Путиным по сектору Газа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с понедельника возобновит "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами по Газе, возможны переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
«
"Господин президент (Тайип Эрдоган) после саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) возобновить свою традиционную "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами по теме урегулирования ситуации в Газе", - сообщил собеседник агентства.
На вопрос о вероятности телефонных переговорах лидеров Турции и России, источник отметил, что они не исключены.
"Вполне вероятно, что господин президент обсудит с российским лидером (Владимиром Путиным) ситуацию в регионе. Конечно же, и актуальную двустороннюю повестку, учитывая активное сотрудничество стран во многих областях", - подчеркнул источник.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Эрдогана по Ближнему Востоку
24 октября, 18:25
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Эрдоган и Путин обсудили палестино-израильское обострение
10 октября, 21:37
 
ИзраильРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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