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Пентагон подтвердил нанесение ударов по двум объектам в Сирии
Пентагон подтвердил нанесение ударов по двум объектам в Сирии - РИА Новости, 13.11.2023
Пентагон подтвердил нанесение ударов по двум объектам в Сирии
Войска США нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T01:28
2023-11-13T01:28
2023-11-13T03:43
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Войска США нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы американских военных на Ближнем Востоке, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Вооруженные силы США нанесли сегодня (в воскресенье) высокоточные удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с Ираном группами, в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии", - сказано в заявлении Остина.Целями ударов стали тренировочная база и строение, откуда, как утверждается, скрытно действовали антиамериканские силы, в районе городов Абу-Кемаль и Маядин соответственно.США обвиняют Иран и его сателлитов в почти полусотне обстрелов американских войск и военных баз в Ираке и Сирии и уже третий раз наносят ответные удары. В Тегеране отвергают причастность к этим атакам.
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в мире, сирия, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, иран, корпус стражей исламской революции
В мире, Сирия, США, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Иран, Корпус стражей исламской революции
Пентагон подтвердил нанесение ударов по двум объектам в Сирии
Глава Пентагона Остин заявил об ударах американских войск по объектам в Сирии
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Войска США нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы американских военных на Ближнем Востоке, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«
"Вооруженные силы США нанесли сегодня (в воскресенье) высокоточные удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с Ираном группами, в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии", - сказано в заявлении Остина.
Целями ударов стали тренировочная база и строение, откуда, как утверждается, скрытно действовали антиамериканские силы, в районе городов Абу-Кемаль и Маядин соответственно.
США обвиняют Иран и его сателлитов в почти полусотне обстрелов американских войск и военных баз в Ираке и Сирии и уже третий раз наносят ответные удары. В Тегеране отвергают причастность к этим атакам.
В Иране заявили о непричастности к атакам на базы США на Ближнем Востоке