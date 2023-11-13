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Пентагон подтвердил нанесение ударов по двум объектам в Сирии

Пентагон подтвердил нанесение ударов по двум объектам в Сирии - РИА Новости, 13.11.2023

Пентагон подтвердил нанесение ударов по двум объектам в Сирии

Войска США нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T01:28

2023-11-13T01:28

2023-11-13T03:43

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ллойд остин

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корпус стражей исламской революции

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Войска США нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы американских военных на Ближнем Востоке, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Вооруженные силы США нанесли сегодня (в воскресенье) высокоточные удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с Ираном группами, в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии", - сказано в заявлении Остина.Целями ударов стали тренировочная база и строение, откуда, как утверждается, скрытно действовали антиамериканские силы, в районе городов Абу-Кемаль и Маядин соответственно.США обвиняют Иран и его сателлитов в почти полусотне обстрелов американских войск и военных баз в Ираке и Сирии и уже третий раз наносят ответные удары. В Тегеране отвергают причастность к этим атакам.

https://ria.ru/20231110/bazy-1908567693.html

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в мире, сирия, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, иран, корпус стражей исламской революции