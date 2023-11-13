https://ria.ru/20231113/ograblenie-1909197771.html
В новой Москве сожгли угнанный Porsche Taycan
В новой Москве сожгли угнанный Porsche Taycan - РИА Новости, 13.11.2023
В новой Москве сожгли угнанный Porsche Taycan
Неизвестный украл сейф с ценностями и угнал в новой Москве Porsche Taycan, автомобиль впоследствии был найден сожженным, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:39
2023-11-13T17:39
2023-11-13T17:44
происшествия
москва
новомосковский административный округ
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Неизвестный украл сейф с ценностями и угнал в новой Москве Porsche Taycan, автомобиль впоследствии был найден сожженным, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, в частный дом в деревне Большое Свинорье, повредив окно, проник злоумышленник, который похитил металлический сейф, где находились деньги, часы, ювелирные изделия и документы. "Также был похищен автомобиль Porsche Taycan, который был припаркован около дома. Ущерб превышает 38 миллионов рублей. Впоследствии автомобиль найден сожженным в гаражах в городе Московский", - говорится в сообщении. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление причастных к этому лиц.
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москва
новомосковский административный округ
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происшествия, москва, новомосковский административный округ
Происшествия, Москва, Новомосковский административный округ
В новой Москве сожгли угнанный Porsche Taycan
В новой Москве украли сейф и сожгли угнанный Porsche Taycan