https://ria.ru/20231113/ograblenie-1909197771.html

В новой Москве сожгли угнанный Porsche Taycan

В новой Москве сожгли угнанный Porsche Taycan - РИА Новости, 13.11.2023

В новой Москве сожгли угнанный Porsche Taycan

Неизвестный украл сейф с ценностями и угнал в новой Москве Porsche Taycan, автомобиль впоследствии был найден сожженным, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:39

2023-11-13T17:39

2023-11-13T17:44

происшествия

москва

новомосковский административный округ

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Неизвестный украл сейф с ценностями и угнал в новой Москве Porsche Taycan, автомобиль впоследствии был найден сожженным, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, в частный дом в деревне Большое Свинорье, повредив окно, проник злоумышленник, который похитил металлический сейф, где находились деньги, часы, ювелирные изделия и документы. "Также был похищен автомобиль Porsche Taycan, который был припаркован около дома. Ущерб превышает 38 миллионов рублей. Впоследствии автомобиль найден сожженным в гаражах в городе Московский", - говорится в сообщении. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление причастных к этому лиц.

https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905584787.html

москва

новомосковский административный округ

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происшествия, москва, новомосковский административный округ