https://ria.ru/20231113/obvinenie-1909143931.html

Депутату Рады Дубинскому предъявили обвинение в госизмене

Депутату Рады Дубинскому предъявили обвинение в госизмене - РИА Новости, 13.11.2023

Депутату Рады Дубинскому предъявили обвинение в госизмене

Депутату Верховной Рады Александру Дубинскому предъявлено обвинение по двум статьям, среди которых государственная измена, сообщает украинское агентство УНН со... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:35

2023-11-13T14:35

2023-11-13T16:57

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутату Верховной Рады Александру Дубинскому предъявлено обвинение по двум статьям, среди которых государственная измена, сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на собственные источники.Ранее в понедельник издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники СБУ снова пришли с обысками к Дубинскому, который находится под домашним арестом по делу о незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу."Как стало известно УНН, ему (Дубинскому - ред.) уже объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 255 уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), а также частью 1 статьи 111 (государственная измена)", - говорится в сообщении.Позже СБУ подтвердила, что завела против депутата Рады уголовные дела по статьям "госизмена" и "создание преступной организации". При этом имя подозреваемого не называют, но, судя по опубликованным в Telegram-канале ведомства фотографиям, речь идет о Дубинском. "По материалам следствия, у него был позывной "Буратино", он входил в состав преступной организации, которую сформировало Главное управление Генштаба Вооруженных сил России. Основная задача этой организации - расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.В ведомстве обвиняют депутата в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины. "Помимо народного депутата в состав вражеской группы входил бывший депутат Андрей Деркач, который... бежал за границу. Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. Он имел позывной "Птичка" и сейчас скрывается от правосудия за границей", - добавили в ведомстве.В начале августа Дубинский сообщил, что ему предъявили обвинение в служебном подлоге. Печерский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде ношения электронного браслета. СБУ 3 ноября сообщила, что предъявила Дубинскому новое обвинение - на этот раз в незаконной переправке мужчин призывного возврата за границу. Сам депутат заявлял, что будет подавать апелляцию на свой арест, дело, открытое против него, считает заказным судилищем Владимира Зеленского и его офиса.

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html

https://ria.ru/20230903/kolomoyskiy-1893933229.html

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