Рейтинг@Mail.ru
В России придумали, как из микроводорослей получать биоводород - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/nauka-1908673364.html
В России придумали, как из микроводорослей получать биоводород
В России придумали, как из микроводорослей получать биоводород - РИА Новости, 13.11.2023
В России придумали, как из микроводорослей получать биоводород
Ученые СПбПУ разработали технологию получения биоводорода из отработанных микроводорослей, которые ранее использовались для очистки сточных вод пищевой... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T09:00
2023-11-13T09:00
наука
наука
университетская наука
россия
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
навигатор абитуриента
санкт-петербург
биология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908683787_910:0:4551:2048_1920x0_80_0_0_dcb735a0d5d6124aae1faac28f6a47cf.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Ученые СПбПУ разработали технологию получения биоводорода из отработанных микроводорослей, которые ранее использовались для очистки сточных вод пищевой промышленности или поглощения углекислого газа из воздуха. По оценкам экспертов, такой подход позволит одновременно получить доступ к возобновляемому экологичному топливу и уменьшить воздействие промышленных стоков на окружающую среду. Результаты исследования опубликованы в журнале Processes.Биоводород – это водород, получаемый из биомассы. Исследователи пояснили, что это самый экологичный вид топлива, так как его получение не наносит окружающей среде такой вред, как добыча и использование ископаемого топлива. Биоводород может использоваться в качестве топлива в водородных топливных ячейках, в автомобилях, в источниках энергии для небольших устройств, а также там, где нет доступа к сетям электроснабжения, что особенно актуально для удаленных районов и островных областей.&quot;Микроводоросли благодаря своим свойствам являются перспективным сырьем для получения биоводорода, они способны осуществлять фотолиз воды, то есть разложение воды на водород и кислород&quot;, – сообщила профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Наталья Политаева.Она обратила внимание, что сточные воды пищевых предприятий содержат вещества, необходимые для роста микроводорослей, а использование углекислого газа из атмосферы в качестве источника неорганического углерода помогает уменьшить углеродный след."Микроводоросли обладают высокой способностью к фотосинтезу и размножению, используют для роста свет, углекислый газ и питательные вещества", – отметила профессор.По ее словам, еще одно преимущество выращивания микроводорослей – их экологически чистое производство, что исключает необходимость использования сельскохозяйственных угодий, их можно культивировать на закрытых полигонах. Это позволяет избежать конкуренции с плодородными сельскохозяйственными почвами и требует меньше воды, чем наземные культуры.Микроводоросли можно культивировать в сточных водах предприятий пищевой промышленности. По оценкам экспертов, это обеспечивает очистку вод от биогенных соединений, которые при попадании в водоемы могут вызывать их заболачивание и цветение. Далее биомасса микроводорослей может быть переработана для производства биоводорода, что, как утверждают ученые СПбПУ, делает этот процесс более экономически целесообразным и уменьшает воздействие промышленных стоков на окружающую среду.В вузе также рассказали, что для увеличения выхода биоводорода полученную биомассу микроводорослей после очистки сточных вод и воздуха предварительно обрабатывали физико-химическими и химическими методами (микроволновое излучение, кислотная и термическая обработка).Чтобы определить оптическую плотность и концентрацию биогенных соединений, ученые использовали метод спектрофотометрии. Для исследования полученного биогаза на предмет количества содержащегося в нем биоводорода применяли хроматографический анализ. Для культивирования микроводорослей использовались фотобиореакторы."Масштабирование результатов нашей работы на другие страны потребует адаптации технологии к конкретным условиям каждой страны", – отметила аспирантка СПбПУ Полина Шинкевич, добавив, что эффективность и степень применимости могут варьироваться в зависимости от климатических условий, наличия пищевых предприятий и технической инфраструктуры.Тем не менее, как полагает аспирантка, принцип использования микроводорослей для очистки сточных вод и производства биоводорода может быть применен в разных частях мира с учетом местных особенностей. "Мы предлагаем концепцию, соответствующую принципам циркулярной экономики, в которой нет дополнительных отходов, требующих утилизации", – подчеркнула она.Дальнейшая задача научного коллектива – разработка технологии очистки полученного биоводорода от сопутствующих газов.СПбПУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20230530/nauka-1874776559.html
https://ria.ru/20231017/nauka-1903067830.html
https://ria.ru/20230808/nauka-1888664225.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908683787_1365:0:4096:2048_1920x0_80_0_0_7bf9bf3b94d7bc0dbca2d58b426f8376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, навигатор абитуриента, санкт-петербург, биология, экология, экология в россии
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Навигатор абитуриента, Санкт-Петербург, биология, Экология, Экология в России

В России придумали, как из микроводорослей получать биоводород

© iStock.com / greenleaf123Биотопливная Лаборатория
Биотопливная Лаборатория - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© iStock.com / greenleaf123
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Ученые СПбПУ разработали технологию получения биоводорода из отработанных микроводорослей, которые ранее использовались для очистки сточных вод пищевой промышленности или поглощения углекислого газа из воздуха. По оценкам экспертов, такой подход позволит одновременно получить доступ к возобновляемому экологичному топливу и уменьшить воздействие промышленных стоков на окружающую среду. Результаты исследования опубликованы в журнале Processes.
Биоводород – это водород, получаемый из биомассы. Исследователи пояснили, что это самый экологичный вид топлива, так как его получение не наносит окружающей среде такой вред, как добыча и использование ископаемого топлива. Биоводород может использоваться в качестве топлива в водородных топливных ячейках, в автомобилях, в источниках энергии для небольших устройств, а также там, где нет доступа к сетям электроснабжения, что особенно актуально для удаленных районов и островных областей.
Научный сотрудник Института живых систем БФУ Юлия Куликова за работой - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В России научились делать бионефть из водорослей и отходов
30 мая, 09:00
«

"Микроводоросли благодаря своим свойствам являются перспективным сырьем для получения биоводорода, они способны осуществлять фотолиз воды, то есть разложение воды на водород и кислород", – сообщила профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Наталья Политаева.

Она обратила внимание, что сточные воды пищевых предприятий содержат вещества, необходимые для роста микроводорослей, а использование углекислого газа из атмосферы в качестве источника неорганического углерода помогает уменьшить углеродный след.
"Микроводоросли обладают высокой способностью к фотосинтезу и размножению, используют для роста свет, углекислый газ и питательные вещества", – отметила профессор.
По ее словам, еще одно преимущество выращивания микроводорослей – их экологически чистое производство, что исключает необходимость использования сельскохозяйственных угодий, их можно культивировать на закрытых полигонах. Это позволяет избежать конкуренции с плодородными сельскохозяйственными почвами и требует меньше воды, чем наземные культуры.
Водоросли ламинария (морская капуста) во время просушки - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В России нашли применение водорослям в безотходных технологиях
17 октября, 03:00
Микроводоросли можно культивировать в сточных водах предприятий пищевой промышленности. По оценкам экспертов, это обеспечивает очистку вод от биогенных соединений, которые при попадании в водоемы могут вызывать их заболачивание и цветение. Далее биомасса микроводорослей может быть переработана для производства биоводорода, что, как утверждают ученые СПбПУ, делает этот процесс более экономически целесообразным и уменьшает воздействие промышленных стоков на окружающую среду.
В вузе также рассказали, что для увеличения выхода биоводорода полученную биомассу микроводорослей после очистки сточных вод и воздуха предварительно обрабатывали физико-химическими и химическими методами (микроволновое излучение, кислотная и термическая обработка).
Чтобы определить оптическую плотность и концентрацию биогенных соединений, ученые использовали метод спектрофотометрии. Для исследования полученного биогаза на предмет количества содержащегося в нем биоводорода применяли хроматографический анализ. Для культивирования микроводорослей использовались фотобиореакторы.
Барбадосский орех (Jatropha curcas)  - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Ученые нашли способ улучшить биотопливо из ядовитого ореха
8 августа, 07:00
"Масштабирование результатов нашей работы на другие страны потребует адаптации технологии к конкретным условиям каждой страны", – отметила аспирантка СПбПУ Полина Шинкевич, добавив, что эффективность и степень применимости могут варьироваться в зависимости от климатических условий, наличия пищевых предприятий и технической инфраструктуры.
Тем не менее, как полагает аспирантка, принцип использования микроводорослей для очистки сточных вод и производства биоводорода может быть применен в разных частях мира с учетом местных особенностей. "Мы предлагаем концепцию, соответствующую принципам циркулярной экономики, в которой нет дополнительных отходов, требующих утилизации", – подчеркнула она.
Дальнейшая задача научного коллектива – разработка технологии очистки полученного биоводорода от сопутствующих газов.
СПбПУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоНавигатор абитуриентаСанкт-ПетербургбиологияЭкологияЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала